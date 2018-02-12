Курс биткоина растет после недавнего падения

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) в понедельник достигла отметки в 8,5 тысячи долларов после недавнего падения, сообщает РИА Новости.

По данным портала CoinMarketCap, биткоин вырос в цене на 4,65%, до 8,515 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта подорожала на 6,4%, до 8,524 тысячи долларов, OKEx — на 2,5%, до 8,457 тысячи долларов. А по данным портала Coindesk, биткоин увеличивался в стоимости на 5,1%, до 8,482 тысячи долларов.

Другие крупные криптовалюты также растут в цене. Ethereum подорожал на 4,4%, до 847,68 доллара, Ripple — на 11,4%, до 1,06 доллара, Bitcoin Cash — на 4,3%, до 1265,85 доллара, согласно данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 417,97 миллиарда долларов. Доля биткоина на данный момент составляет примерно 34% всего рынка криптовалют, Ethereum — 20%, Ripple — 10%.

На прошлой неделе биткоин потерпел значительные потери, когда его стоимость опустилась сразу на две тысячи долларов, до 6 тысяч долларов, что произошло на фоне ряда ограничений по торговле криптовалютами со стороны мировых банковских групп и властей ряда стран. После этого падения криптовалюта торгуется возле отметки в 8-8,5 тысячи долларов.

Вместе с удешевлением биткоина на прошлой неделе опускались также и мировые биржи, при этом аналитики не видят прямой зависимости между фондовыми рынками и рынком криптовалют. "За последний год мы наблюдали не только ралли на биржах, но и ралли криптовалют. Я бы не удивился, если бы те инвесторы, которые видят рост рисковых активов, также бы стали покупать и виртуальные валюты", — цитирует телеканал CNBC аналитика Fundstrat Global Advisors Тома Ли (Tom Lee).

По мнению эксперта, такая динамика обусловлена больше психологическими факторами в поведении инвесторов, чем в сходстве между этими двумя видами активов.

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