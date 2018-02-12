Официальный курс маната к мировым валютам на 12 февраля (Версия 2)

12 февраля 2018 10:01 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:14)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 12 февраля установлен на уровне 1,7001 и 2,0888 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник.

Курсы валют и драгметаллов

12.02.2018

1 доллар США

1 USD

1.7001

1 евро

1 EUR

2.0888

1 австралийский доллар

1 AUD

1.3319

1 аргентинский песо

1 ARS

0.085

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8501

1 бразильский реал

1 BRL

0.515

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4629

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1419

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1569

1 чешская крона

1 CZK

0.0823

1 чилийский песо

1 CLP

0.2816

1 китайский юань

1 CNY

0.2696

1 датская крона

1 DKK

0.2806

1 грузинский лари

1 GEL

0.6996

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2174

1 индийская рупия

1 INR

0.0265

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.3571

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0125

100 иранских риалов

100 IRR

0.0038

1 шведская крона

1 SEK

0.2107

1 швейцарский франк

1 CHF

1.8122

1 израильский шекель

1 ILS

0.4835

1 канадский доллар

1 CAD

1.3535

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6642

1 казахский тенге

1 KZT

0.0052

1 киргизский сом

1 KGS

0.0247

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1123

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4323

1 мексиканский песо

1 MXP

0.091

1 молдавская лея

1 MDL

0.1021

1 египетский фунт

1 EGP

0.0961

1 норвежская крона

1 NOK

0.2139

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0208

1 польский злотый

1 PLN

0.4996

1 российский рубль

1 RUB

0.0293

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2829

1 саудовский риал

1 SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.456

1 турецкая лира

1 TRY

0.446

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.058

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1927

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0629

100 японских иен

100 JPY

1.5645

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.2362

Золото (1 унция)

1 XAU

2250.9834

Серебро (1 унция)

1 XAG

28.0253

Платина (1 унция)

1 XPT

1649.522

Палладий (1 унция)

1 XPD

1675.5676

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