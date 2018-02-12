Официальный курс маната к мировым валютам на 12 февраля (Версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:14)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 12 февраля установлен на уровне 1,7001 и 2,0888 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник.

Курсы валют и драгметаллов 12.02.2018 1 доллар США 1 USD 1.7001 1 евро 1 EUR 2.0888 1 австралийский доллар 1 AUD 1.3319 1 аргентинский песо 1 ARS 0.085 100 белорусских рублей 100 BYR 0.8501 1 бразильский реал 1 BRL 0.515 1 дирхам ОАЭ 1 AED 0.4629 1 южноафриканский ранд 1 ZAR 0.1419 100 южнокорейских вон 100 KRW 0.1569 1 чешская крона 1 CZK 0.0823 1 чилийский песо 1 CLP 0.2816 1 китайский юань 1 CNY 0.2696 1 датская крона 1 DKK 0.2806 1 грузинский лари 1 GEL 0.6996 1 гонконгский доллар 1 HKD 0.2174 1 индийская рупия 1 INR 0.0265 1 британский фунт стерлингов 1 GBP 2.3571 100 индонезийских рупий 100 IDR 0.0125 100 иранских риалов 100 IRR 0.0038 1 шведская крона 1 SEK 0.2107 1 швейцарский франк 1 CHF 1.8122 1 израильский шекель 1 ILS 0.4835 1 канадский доллар 1 CAD 1.3535 1 кувейтский динар 1 KWD 5.6642 1 казахский тенге 1 KZT 0.0052 1 киргизский сом 1 KGS 0.0247 100 ливанских фунтов 100 LBP 0.1123 1 малайзийский ринггит 1 MYR 0.4323 1 мексиканский песо 1 MXP 0.091 1 молдавская лея 1 MDL 0.1021 1 египетский фунт 1 EGP 0.0961 1 норвежская крона 1 NOK 0.2139 100 узбекских сомов 100 UZS 0.0208 1 польский злотый 1 PLN 0.4996 1 российский рубль 1 RUB 0.0293 1 сингапурский доллар 1 SGD 1.2829 1 саудовский риал 1 SAR 0.4533 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 1 SDR 2.456 1 турецкая лира 1 TRY 0.446 1 тайваньский доллар 1 TWD 0.058 1 таджикский сомони 1 TJS 0.1927 1 новый туркменский манат 1 TMM 0.4857 1 украинская гривна 1 UAH 0.0629 100 японских иен 100 JPY 1.5645 1 новозеландский доллар 1 NZD 1.2362 Золото (1 унция) 1 XAU 2250.9834 Серебро (1 унция) 1 XAG 28.0253 Платина (1 унция) 1 XPT 1649.522 Палладий (1 унция) 1 XPD 1675.5676

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.