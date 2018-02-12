Операционная деятельность "Capital Bank Kazakhstan" остается под вопросом - S&P

БАКУ /Trend/ - S&P Global Ratings понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента АО «Capital Bank Kazakhstan» с «В-/В» до «CCC+/C» и рейтинг банка по национальной шкале с «kzB+» до «kzB-».

Понижение рейтингов АО «Capital Bank Kazakhstan» обусловлено неопределенностью относительно способности банка успешно вести операционную деятельность в банковском секторе Казахстана, поскольку это зависит от того, сможет ли банк обеспечить источники стабильного фондирования, развивать новые направления бизнеса и демонстрировать устойчивые показатели прибыли.

“Мы поместили долгосрочный рейтинг и рейтинг по национальной шкале АО «Capital Bank Kazakhstan» в список CreditWatch Negative (рейтинги на пересмотре с негативными ожиданиями)”, - говорится в сообщении агентства.

Помещение рейтингов банка в список CreditWatch отражает неопределенность в отношении способности банка обеспечить необходимый объем ликвидных активов для выплаты кредита от НБК в размере 26,5 миллиарда тенге (около 82 миллионов долларов по курсу на 9 февраля 2018 года) сроком погашения до 31 марта 2018 года.

“Кроме того, у нас есть некоторые сомнения по поводу способности банка сформировать и сохранить стабильную базу депозитов в долгосрочной перспективе в отсутствии внешней поддержки со стороны акционера или регулятора”, - говорится в сообщении.

Официальный курс на 12 февраля: 327 KTZ/USD

(Автор: Али Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.