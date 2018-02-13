Значительно увеличился товарооборот между Узбекистаном и Южной Кореей

БАКУ /Trend/ - Объемы двустороннего товарооборота между Узбекистаном и Южной Кореей достигли 1,2 миллиарда долларов в год.

Об этом сообщил заместитель премьер-министра Узбекистана Сухроб Холмурадов в Ташкенте в рамках проходящего узбекско-корейского бизнес-диалога.

В ходе диалога стороны всесторонне обсудили перспективы расширения взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

"Достигнуты объемы товарооборота в размере 1,2 миллиарда долларов в год. Вместе с тем мы можем с уверенностью сказать, что у нас имеются все возможности для значительного увеличения данных показателей", - считает Холмурадов.

По его словам, Корея по праву считается одним из ключевых партнеров Узбекистана, инвестором и участником реализуемых в республике масштабных программ, направленных на структурные преобразования, модернизацию экономики, расширение и выпуск конкурентоспособной продукции, увеличение экспорта.

Холмурадов заметил, что на сегодня в Узбекистане аккредитовано более 70 представительств корейских компаний, практически во всех отраслях экономики осуществляют деятельность 440 предприятий с корейскими инвестициями, объемы которых превысили 5 миллиардов долларов.

В свою очередь исполнительный вице-президент южнокорейской компании Kotra Юн Ван Сок, ссылаясь на данные корейской статистики, также подтвердил, что объем двусторонней торговли между странами растет и за год увеличился на 35%.

"Из Кореи в Узбекистан в основном поставляют автомобильные запчасти, механизмы и химическую продукцию. Из Узбекистана в Корею импортируют хлопок и текстиль. Сейчас наиболее активные инвестиции в Узбекистан идут со стороны компаний Daewoo, Samsung и LG. Это происходит благодаря новой политике по привлечению иностранных инвестиций", — подчеркнул Юн Ван Сок.

Корейские компании принимают активное участие в развитии экономики Узбекистана. В последние годы открыты новые направления партнерства, реализуется ряд совместных проектов в нефтегазовой отрасли, сферах энергетики, образования, информационных технологий, машиностроения, химической промышленности и других областях.

(Автор: Нигяр Гулиева)

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