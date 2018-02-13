Азербайджанский PASHA Bank намерен значительно увеличить долю на турецком рынке

13 февраля 2018 10:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - PASHA Yatırım, “дочка” азербайджанского PASHA Bank в Турции, к 2021 году намерен довести свои активы до 1,8 миллиарда лир, следует из сообщения международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

Агентство подтвердило национальный долгосрочный рейтинг банка на уровне “ВВВ+” со стабильным прогнозом.

По данным на конец сентября 2017 года, активы банка составляли 799 миллионов турецких лир. Как отмечает агентство, качество активов банка [по итогам третьего квартала прошлого года] оставалось очень высоким при отсутствии проблемных кредитов.

С конца 2015 года банк диверсифицирует свои источники финансирования при помощи заимствований как у местных, так и иностранных банков. На них пришлось 21 процент всех заимствований на конец сентября 2017 года, за исключением средств, привлеченных у связанных сторон. Другими источниками финансирования для банка являются выпуск краткосрочных облигаций (18 процентов) и денежные трансферты через Takasbank (восемь процентов). Тем не менее, несмотря на диверсификацию, Fitch ожидает, что основными источниками финансирования банка останутся материнский и дочерние банки (35 процентов), а также PASHA Holding (17 процентов).

Покупка PASHA Bank 79,9 процента акций турецкого TAIB Bank [который был переименован в PASHA Yatırım Bankası] была одобрена Органом банковского надзора Турции в декабре 2014 года. Впоследствии PASHA Bank повысил свою долю в банке до 99,9 процента. Оставшаяся часть принадлежит другим акционерам.

PASHA Bank действует в Азербайджане с 2007 года и входит в Группу компаний PASHA - крупного инвестиционного холдинга, действующего также в секторах страхования, строительства, производства строительных материалов, туризма и других. Kapital Bank, один из крупнейших банков ритейл-рынка Азербайджана, также принадлежит Группе компаний PASHA.

В настоящее время у PASHA Bank также есть дочерний банк в Грузии.

Официальный курс на 13 февраля составляет 3,8 TRY/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

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