Официальный курс маната к мировым валютам на 13 февраля (Версия 2)

13 февраля 2018 10:21 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:18)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 13 февраля установлен на уровне 1,7001 и 2,0919 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник.

Курсы валют и драгметаллов

13.02.2018

1 доллар США

1 USD

1.7001

1 евро

1 EUR

2.0919

1 австралийский доллар

1 AUD

1.3381

1 аргентинский песо

1 ARS

0.085

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8522

1 бразильский реал

1 BRL

0.515

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4629

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1424

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1571

1 чешская крона

1 CZK

0.0824

1 чилийский песо

1 CLP

0.2837

1 китайский юань

1 CNY

0.2687

1 датская крона

1 DKK

0.2808

1 грузинский лари

1 GEL

0.6953

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2174

1 индийская рупия

1 INR

0.0264

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.3544

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0125

100 иранских риалов

100 IRR

0.0038

1 шведская крона

1 SEK

0.211

1 швейцарский франк

1 CHF

1.8118

1 израильский шекель

1 ILS

0.4827

1 канадский доллар

1 CAD

1.3518

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6628

1 казахский тенге

1 KZT

0.0052

1 киргизский сом

1 KGS

0.0247

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1123

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4323

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0915

1 молдавская лея

1 MDL

0.1018

1 египетский фунт

1 EGP

0.096

1 норвежская крона

1 NOK

0.2151

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0208

1 польский злотый

1 PLN

0.5019

1 российский рубль

1 RUB

0.0294

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2859

1 саудовский риал

1 SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.4584

1 турецкая лира

1 TRY

0.4478

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0581

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1928

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0634

100 японских иен

100 JPY

1.5689

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.2354

Золото (1 унция)

1 XAU

2254.5791

Серебро (1 унция)

1 XAG

28.2441

Платина (1 унция)

1 XPT

1657.3765

Палладий (1 унция)

1 XPD

1672.6689

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Azernews Newspaper
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