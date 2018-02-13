Зияд Самедзаде: В Азербайджане необходимо дифференцировать ставки НДС (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане необходимо дифференцировать ставки налога на добавленную стоимость (НДС), сказал во вторник председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде в ходе выступления на конференции на тему "Налоги. Прозрачность. Развитие".

По его словам, ставки НДС необходимо дифференцировать в зависимости от приоритетов.

"Насколько необходимо, чтобы ставки по НДС были на одинаковом уровне для всех? Считаю, что необходимо установить приоритеты и дифференцировать ставки НДС. Можно применять различные ставки - в шесть, семь, десять процентов и так далее", - сказал Самедзаде.

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