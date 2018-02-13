В Азербайджане необходимо увеличить число налогоплательщиков - депутат (версия 2)

13 февраля 2018 11:05 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане необходимо увеличить число налогоплательщиков, сказал во вторник председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде в ходе выступления на конференции на тему "Налоги. Прозрачность. Развитие".

По его словам, увеличение числа налогоплательщиков позволит значительно увеличить налоговые поступления в государственный бюджет, не прибегая к повышению налогового бремени.

"Бывает, что налоговое бремя годами остается неизменным, а рост налоговых поступлений достигается за счет увеличения числа налогоплательщиков. Но здесь у нас есть проблемы. В корне данных проблем стоят сложности, с которыми Азербайджан столкнулся в переходный период. Мы освободили от налогов население, работающее в сфере сельского хозяйства, а это - 35-36 процентов экономически активного населения. Необходимо постепенно предпринимать шаги в данном направлении", - сказал Самедзаде.

Депутат отметил, что низкое число налогоплательщиков отрицательно влияет и на имидж государства.

"В Азербайджане каждый год увеличивается экономически активное население, открываются новые рабочие места, а число налогоплательщиков не растет. Это серьезная проблема и нам необходимо ее решать. Необходимо совершенствовать трудовые отношения, особенно в сфере строительства. Сегодня средства, собранные от налогов, составляют всего 8-9 процентов от ВВП. Это очень низкий показатель. Поэтому мы должны улучшить прозрачность в данной сфере", - сказал Самедзаде.

За 10 месяцев 2017 года в Азербайджане были зарегистрированы 134 556 новых налогоплательщиков, в том числе 9 864 юридических, 124 702 физических лица.

(Автор: Анвар Мамедов)

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