В городе Туркменабат введен в строй международный аэропорт

АШХАБАД /Trend/ - В городе Туркменабат - административном центре Лебапской области Туркменистана - построен новый международный аэропорт, пишет газета "Нейтральный Туркменистан".

Построенный местным хозяйственным обществом «Гундогды» аэровокзал расположен в 13 километрах от города в непосредственной близости к автомагистрали Ашхабад-Туркменабат и железной дороге Ашхабад-Керки.

Пропускная способность комплекса - 500 пассажиров час. Новая взлетно-посадочная полоса длиной 3800 метров и шириной 65 метров оснащена современными наземными средствами обеспечения полетов - светосигнальными и метеорологическими системами, что позволяет обслуживать самолеты всех типов.

Грузовой терминал со складскими помещениями рассчитан на обработку 200 тысяч тонн грузов в год.

"Ввод в строй нового международного аэропорта в Туркменабате будет способствовать дальнейшему динамичному развитию отечественной авиации, активизации взаимовыгодных торгово-экономических и гуманитарных связей, туризма, активной интеграции нашей страны в систему мирохозяйственных связей", - сказано в статье.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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