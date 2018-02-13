Значение индекса Казахстанской фондовой биржи выросло

БАКУ /Trend/ - По итогам торгов акциями на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 13 февраля значение Индекса KASE выросло на 38,07 пункта (1,67 процента) - с 2 273,25 до 2 311,32.

Первая сделка дня зафиксировала значение индекса на уровне 2 271,96. В ходе торгов максимальное значение индекса составило 2 322,40, минимальное – 2 271,96

Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 13 февраля вырос относительно предыдущего торгового дня в 2,6 раза и составил 349,5 миллиона тенге (1076,300 долларов).

Значение Индекса KASE отражает изменение цен акций, включенных в представительский список для расчета данного индекса, с учетом капитализации их эмитентов и количества этих акций, находящихся в свободном обращении (free float). Влияние акций одного наименования на значение Индекса KASE не может превышать 15 процентов.

Значение Индекса KASE рассчитывается в течение торгового дня по мере заключения сделок с акциями тех наименований, которые находятся в представительском списке для расчета данного индекса. При отсутствии в течение торгового дня сделок, параметры которых необходимы для осуществления расчета значение Индекса KASE, в целях такого расчета используются результаты последней результативной торговой сессии.

(Автор: Али Мустафаев)

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