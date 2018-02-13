Президент Ильхам Алиев: Зарубежные компании могут только выиграть от инвестиций в сферу строительства в Азербайджане

13 февраля 2018 20:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Зарубежные компании, которые хотят инвестировать в сферу строительства в Азербайджане, могут только выиграть от этого.

Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник на встрече с делегацией, возглавляемой председателем Восточного комитета немецкой экономики Вольфгангом Бюхеле.

Говоря о деятельности сектора строительных материалов, глава государства подчеркнул, что в стране построен крупный завод по производству цемента, за последние восемь лет Азербайджан превратился из страны-импортера в экспортера цемента. В эту сферу вкладываются крупные инвестиции, добавил Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана отметил, что с учетом растущего экономического потенциала страны, реализации утвержденных программ регионального развития, важных инфраструктурных и строительных проектов, которые будут отражены в следующей пятилетней программе и профинансированы государством, расширения жилищного строительства, строительства новых заводов и увеличения численности населения потребность в цементе будет большой.

“С этой точки зрения зарубежные компании, которые хотят инвестировать в эту сферу, могут только выиграть от этого”, - сказал глава государства, подчеркнув, что одной из предстоящих задач является полное обеспечение потребностей страны в строительных материалах.

Следует учесть, добавил Президент Ильхам Алиев, что у Азербайджана достаточно ресурсов и за последние десять лет значительно выросло местное производство строительных материалов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Президент Ильхам Алиев: Созданы хорошие возможности для дальнейшего повышения значимости Азербайджана в регионе
Политика 13 февраля 20:40
В Азербайджане утверждена Госпрограмма развития цитрусового фруктоводства
Политика 13 февраля 19:37
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению соцзащиты населения
Политика 13 февраля 19:32
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан продолжит реализацию реформ для создания очень сильной экономики
Политика 13 февраля 19:24
Президент Ильхам Алиев: Энергетические проекты Азербайджана не ограничиваются только «Шах Дениз -2»
Политика 13 февраля 19:20
Президент Ильхам Алиев принял генерального исполнительного директора Формулы-1 (ФОТО)
Политика 13 февраля 09:47
Президент Ильхам Алиев поручил выделить средства на строительство детских садов в регионах Азербайджана
Политика 12 февраля 19:48
В Азербайджане утверждена Госпрограмма развития чаеводства
Политика 12 февраля 18:56
Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу орденами и медалями
Политика 12 февраля 18:50
Президент Ильхам Алиев присвоил Маилу Шахвердиеву звание генерал-майора
Политика 12 февраля 18:40
Президент Ильхам Алиев наградил Арзу Рагимова орденом "За службу Отечеству"
Политика 12 февраля 18:33
Азербайджан 25 лет назад и сегодня - это две разные картины - Александр Караваев
Точка зрения 12 февраля 15:48
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину
Политика 12 февраля 10:00
Азербайджанский народ всецело доверяет Ильхаму Алиеву - депутат
Политика 11 февраля 09:15
Президент Ильхам Алиев поздравил иранского коллегу
Политика 10 февраля 18:13
Президент Ильхам Алиев принял делегацию Святого Престола (ФОТО)
Политика 10 февраля 11:37
В Азербайджане утверждена Госпрограмма развития рисоводства
Политика 9 февраля 19:27
На строительство Гобустанской районной центральной больницы в Азербайджане выделены средства
Политика 9 февраля 18:46