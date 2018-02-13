Президент Ильхам Алиев: Зарубежные компании могут только выиграть от инвестиций в сферу строительства в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Зарубежные компании, которые хотят инвестировать в сферу строительства в Азербайджане, могут только выиграть от этого.

Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник на встрече с делегацией, возглавляемой председателем Восточного комитета немецкой экономики Вольфгангом Бюхеле.

Говоря о деятельности сектора строительных материалов, глава государства подчеркнул, что в стране построен крупный завод по производству цемента, за последние восемь лет Азербайджан превратился из страны-импортера в экспортера цемента. В эту сферу вкладываются крупные инвестиции, добавил Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана отметил, что с учетом растущего экономического потенциала страны, реализации утвержденных программ регионального развития, важных инфраструктурных и строительных проектов, которые будут отражены в следующей пятилетней программе и профинансированы государством, расширения жилищного строительства, строительства новых заводов и увеличения численности населения потребность в цементе будет большой.

“С этой точки зрения зарубежные компании, которые хотят инвестировать в эту сферу, могут только выиграть от этого”, - сказал глава государства, подчеркнув, что одной из предстоящих задач является полное обеспечение потребностей страны в строительных материалах.

Следует учесть, добавил Президент Ильхам Алиев, что у Азербайджана достаточно ресурсов и за последние десять лет значительно выросло местное производство строительных материалов.

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