В Казахстане возросли продажи автомобилей

БАКУ /Trend/ - В Казахстане по итогам января 2018 года официальными дилерами было реализовано 3 122 автомобиля, что на 36,5 процента выше соответствующего показателя 2017 года, сообщает пресс-служба «КазАвтоПром».

За отчетный месяц казахстанцы потратили на приобретение новых легковых автомобилей 73,9 миллиона долларов США, что на 43,2 процента больше показателя годичной давности.

Согласно данным «КазАвтоПром» 1 883 реализованных в январе автомобилей (60,3 процента) пришлось на импорт, в свою очередь 1 239 покупателей (39,7 процента) остановили выбор на продукции казахстанских автозаводов.

Рейтинг наиболее востребованных казахстанцами брендов по итогам января возглавляет Lada: на территории республики продано 785 автомобилей российской марки. Сбыт моделей Toyota составил 665 единиц. Третью позицию занял Ravon с показателем 492 реализованных автомобиля. Пятерку лидеров замыкают Hyundai (237 единиц ) и GAZ (150 единиц). В TOP-10 наиболее успешных марок вошли также KIA (133 единиц), Nissan (106 единиц), UAZ (73 единиц), Lexus (69 единиц) и Volkswagen (58 единиц).

В рейтинге легковых моделей лидируют Ravon Nexia (251 единиц), Lada Granta (216 единиц) и внедорожник Lada 4x4 (212 единиц). Замыкают ТОP-5 моделей Toyota Land Cruiser Prado (191 единиц) и Toyota Camry (181 единиц).

Статус крупнейшей дилерской группы на рынке Казахстана сохраняет за собой холдинг «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО». По итогам января 31,4 процента всех покупателей новых легковых автомобилей (включая LCV) остановили выбор на предложениях этой группы. В свою очередь, 16,1 процента рынка пришлось на сбыт КМК Astana Motors. В десятку наиболее заметных участников казахстанского авторетейла вошли также «Вираж» с долей 9,7 процента, «Toyota City Алматы» (6,1 процента), «Allur Auto» (2,7 процента), «Тойота Центр Жетысу» (2,4 процента), «Автодом Костанай» (2,2 процента), «Shym Auto» (1,7 процента), «ART Auto» (1,6 процента) и «Тарлан Авто» (1,4 процента).

Основную активность в приобретении легковых автомобилей в январе текущего года продемонстрировали жители Алматы (745 реализованных автомобилей), Астаны (517 единиц), Костаная (278 единиц), Атырау (258 единиц), Шымкента (220 единиц), Караганды (158 единиц), Уральска (148 единиц), Актобе (139 единиц), Усть-Каменогорска (132 единиц) и Актау (122 единиц).

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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