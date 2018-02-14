АБР содействует развитию торговли в Узбекистане

14 февраля 2018 17:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Программа торгового финансирования Азиатского банка развития (АБР) и акционерно-коммерческий (АК) «Алокабанк» подписали соглашение для предоставления займов и содействия развитию торговли в Узбекистане.

Соглашение было подписано главой постоянного представительства АБР в Узбекистане - Такео Кониши и заместителем председателя правления АК «Алокабанк» в Ташкенте - Хасаном Рахматовым.

“Мы рады, что установили партнерство с АК «Алокабанк» для продолжения содействия развитию торговли, в частности поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в Узбекистане», - сказала Нана Куродзе, менеджер АБР по программе торгового финансирования по Узбекистану.

“Мы уверены, что подписание соглашения по торговому финансированию между АК «Алокабанк» и АБР будет служить основой для сотрудничества и реализации новых проектов в будущем», - сказала председатель правления АК «Алокабанк» Каммуна Ирисбекова.

Программа торгового финансирования АБР работает в Узбекистане с 2010 года, и в настоящее время сотрудничает с 5 местными банками-партнерами. На сегодняшний день, в рамках программы осуществлено 473 сделок, что способствовало поддержке торговли на более чем 1,3 миллиарда долларов США в Узбекистане, в частности малых и средних предприятий в различных секторах экономики, включая товары общественного питания и сельского хозяйства, сырье и промышленное оборудование, а также основной капитал.

АК «Алокабанк» создан в 1994 году с целью финансовой поддержки модернизации и развития предприятий телекоммуникационной индустрии и информационных технологий.

Программа торгового финансирования, благодаря высокому кредитному рейтингу АБР «ААА», предоставляет гарантии и займы для более 200 банков-партнеров для содействия торговле, что помогает предприятиям по всему Азиатскому региону проводить больше импорто-экспортных транзакций.

Программа торгового финансирования кроме финансовой поддержки, также проводит регулярные семинары по повышению знаний и опыта в области продуктов торгового финансирования и операций, управления рисками и предотвращения мошеннических операций.

Начиная с 2009 года, программа торгового финансирования АБР оказала содействие более чем 12 тысяч малых и средних предприятий по всему Азиатскому региону, в рамках чего было осуществлено свыше 16,600 тысяч транзакций на сумму более 30 миллиардов долларов США в различных секторах, от сырья и основного капитала, до медикаментов и потребительских товаров. В 2017 году, в рамках программы торгового финансирования осуществлено 3505 транзакций в целях развития торговли на сумму порядка 4,5 миллиарда долларов.

АБР основан в Маниле в 1966 году, и его деятельность направлена на сокращение бедности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), посредством инклюзивного экономического роста, экологически устойчивого роста и региональной интеграции. Членами АБР являются 67 стран, 48 из которых находятся в регионе АТР.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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