Казахстан увеличил экспорт сельхозпродуктов в Китай

БАКУ /Trend/ - Экспорт сельскохозяйственной продукции Казахстана в Китай увеличился на 30 процентов за 11 месяцев 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом в среду на заседании коллегии министерства сельского хозяйства, заместитель министра сельского хозяйства Рустем Курманов.

«За 11 месяцев 2017 года экспорт сельхозпродукции увеличился на 10 процентов. В целом же, география экспорта сельхозпродукции расширяется. На сегодняшний день, китайский рынок открыт для продукции рыбоводства, овцеводства, пчеловодства, пшеницы и соевых бобов», - сказал Курманов, передают казахские СМИ.

По словам замминистра, обеспеченность основными продуктами питания казахстанского рынка составила более 80 процентов.

Курманов также отметил, что для увеличения эффективности переработки сельхозпродукции, министерство предлагает применение модели «якорной» сельхозкооперации на крупных предприятиях.

«В отрасли переработки сельскохозяйственной продукции увеличились объемы производства круп на 23 процентов, консервированных овощей на 16 процентов, мясных консервов на 12 процентов, растительного масла на 15 процентов. В 2017 году доля переработки мяса составила 32 процента (в 2016 году показатель составил 31,3 процента) от общего объема переработки сельхозпродуктов, молока – 30 процентов (в 2016 году показатель составил 27 процентов). Вместе с тем, наблюдается снижение производства сахара на 20 процентов, и колбасных изделий на 3,1 процента», - добавил замминистра.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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