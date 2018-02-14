Азербайджан и Турция готовятся к реализации совместных проектов в селе Джоджуг Марджанлы

14 февраля 2018 18:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Турция планируют реализовать в селе Джоджуг Марджанлы ряд совместных агропроектов, сообщает министерство экономики Азербайджана.

Этот вопрос на встрече в среду обсудили министр экономики Шахин Мустафаев и посол Турции в Баку Эркан Озорал.

Как отмечается, эти проекты затронут сферы пчеловодства, животноводства, тепличного хозяйства и производства сувениров. В частности, для 15 семей планируется создать пчеловодческое хозяйство, а также молочное хозяйство на 150 голов. Также будут построены 15 малых теплиц и реализованы другие проекты.

Кроме того, ожидается, что совместно с турецкими предпринимателями будет реализован в селе проект по производству сувениров.

Министр экономики выразил благодарность послу за поддержку жителей села и отметил, что эти проекты внесут значительный вклад в улучшение условий жизни местных жителей. При этом министр подчеркнул, что с азербайджанской стороны проектам будет оказана всесторонняя помощь.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Турцией в 2017 году составил 2,64 миллиарда долларов, из которых на экспорт азербайджанской продукции в эту страну пришлось почти 1,4 миллиарда долларов. Турция является вторым крупнейшим торговым партнером страны.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

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