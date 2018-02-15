Цена биткоина продолжает дорожать в четверг

15 февраля 2018 09:58 (UTC+04:00)

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) продолжает дорожать в четверг, достигнув 9,7 тысячи долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, биткоин вырос в цене на 11%, до 9,773 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта подорожала на 10,4%, до 9,711 тысячи долларов, на OKEx — на 11,4%, до 9,682 тысячи долларов. А по данным портала Coindesk, биткоин дорожал на 2,7%, до 9,736 тысячи долларов.

Другие крупнейшие криптовалюты также растут в цене. Ethereum дорожал на 8,6%, до 937,99 доллара, Ripple — на 9,9%, до 1,16 доллара, Bitcoin Cash — на 6,8%, до 1365,78 доллара, согласно данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 471,57 миллиарда долларов. Доля биткоина на данный момент составляет примерно 35% всего рынка криптовалют, Ethereum — 19%, Ripple — 10%.

После резкого удешевления неделей ранее до 6 тысяч долларов, биткоин оставался на отметке около 8 тысяч, а теперь перешел к росту, приближаясь к 10 тысячам долларов.

По мнению аналитиков, которое приводит телеканал CNBC, следующая техническая отметка составляет 11 тысяч долларов. Такой уровень, цитирует телеканал аналитиков Bespoke Investment Group, является вершиной более продолжительной нисходящей тенденции, и на эту отметку, считают эксперты, придется избыточное предложение. Телеканал объясняет динамику стоимости биткоина ростом интереса со стороны новых инвесторов.

Инвесторы продолжают отыгрывать новости по Южной Корее. В среду телеканал сообщил, что правительство Южной Кореи планирует уделять внимание прозрачности торговли в криптовалютной сфере и не намерено запрещать цифровые деньги. Южная Корея также планирует разработать способы налогообложения сферы криптовалют.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Организаторы "крупнейшей хакерской атаки" заработали на афере 24 доллара
В мире 14 февраля 16:59
В Болгарии украли более 20 компьютеров для добычи биткоинов
Европа 13 февраля 23:02
Курс биткоина продолжил рост после взлета
Бизнес 13 февраля 09:56
Власти Таиланда запретили банкам операции с криптовалютами
Бизнес 13 февраля 07:16
Граждан Евросоюза официально предостерегли от покупки криптовалют
Европа 12 февраля 17:02
Волатильность на рынке криптовалют сохранится - Эльман Рустамов
Бизнес 12 февраля 14:10
Курс биткоина растет после недавнего падения
Бизнес 12 февраля 09:51
Биткоин вновь дорожает
Бизнес 12 февраля 09:33
Принятие в Азербайджане закона о криптовалютах может потребовать много времени
Бизнес 8 февраля 17:52
Биткоин продолжает рост после падения
Бизнес 8 февраля 09:34
Forbes назвал имя самого богатого криптовалютного миллиардера
Бизнес 7 февраля 16:51
Биткоин растет после падения
Бизнес 7 февраля 10:07
Китай готовится запретить ICO и обращение криптовалют
Китай 6 февраля 11:19
Стоимость биткоина рухнула на 25% за сутки
Бизнес 6 февраля 10:13
Банки в ЕС не проявляют большого интереса к криптовалютам - глава ЕЦБ
Европа 6 февраля 00:57
Крупные операции с криптовалютами в Казахстане находятся под контролем Нацбанка
Бизнес 5 февраля 17:05
Биткоин дешевеет на новостях о краже криптовалюты с бирж
Бизнес 5 февраля 11:57
Биткоин обвалился ниже восьми тысяч долларов
Бизнес 2 февраля 18:00