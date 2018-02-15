Азербайджанский Unibank предлагает льготные агрокредиты

БАКУ /Trend/ - Возьмите сельcкохозяйственный кредит до 300 тысяч манатов с трехпроцентной скидкой и расширьте свой бизнес! Агрокредиты Unibank выдаются со льготным периодом до 6 месяцев.
Как говорится в сообщении банка, распространенном в четверг, взяв сельскохозяйственный кредит свыше 20 тысяч манатов, вы получаете 50-процентную скидку за обналичивание и переводы денег. Клиенты, оформившие сельскохозяйственный кредит в Unibank, пользуясь бесплатным интернет и мобильным банкингами, смогут легко управлять своим бизнесом.
Условия агрокредита:
- Сельскохозяйственный кредит выдается предпринимателям, владеющим ИНН.
- Сумма: от 20 000 до 300 000 манатов.
- Срок кредита: до 3 лет.
- Льготный период: до 6 месяцев.
- C требованием залогового обеспечения.
В чем преимущество обслуживания в Unibank?
- Выгодные тарифы.
- Дистанционное и безопасное управление счетами в любой точке мира.
- Бронирование счета в течение нескольких минут.
- Выгодный зарплатный проект с бесплатным заказом карт, включая возможность снятия зарплаты из всех банкоматов всех банков страны абсолютно бесплатно.
- Овердрафты на счета, необходимые для предотвращения дефицита наличности.
- Минимизация документооборота.
- Возможность взноса выручки и иных операций по платежным терминалам самого банка и иных систем, таких как E-manat.
- Грамотные специалисты в сфере корпоративного обслуживания.
Корпоративные клиенты Unibank также могут воспользоваться другими банковскими продуктами и услугами, не приходя в банк. Владельцы бизнеса могут управлять своим бизнесом и счетами круглосуточно независимо от своего местонахождения посредством Unibank Mobile Business (http://onelink.to/um-business), İnternet Banking и Telegram Bot.
Unibank предлагает владельцам бизнеса широкий спектр банковских продуктов и услуг. Предприниматели могут обращаться в филиалы «Гара Гараев», «Ичеришехер», «Дарнагюль», «Ясамал», 15-й филиал, 10-й филиал, «Нефтчиляр», «Аджеми» и «Unibank бизнес-центр» или в региональные филиалы в будние дни с 09.00 до 17.00.
За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу http://www.unibank.az/az/corporate-clients.
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