Азербайджанский Unibank предлагает льготные агрокредиты

15 февраля 2018 11:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Возьмите сельcкохозяйственный кредит до 300 тысяч манатов с трехпроцентной скидкой и расширьте свой бизнес! Агрокредиты Unibank выдаются со льготным периодом до 6 месяцев.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в четверг, взяв сельскохозяйственный кредит свыше 20 тысяч манатов, вы получаете 50-процентную скидку за обналичивание и переводы денег. Клиенты, оформившие сельскохозяйственный кредит в Unibank, пользуясь бесплатным интернет и мобильным банкингами, смогут легко управлять своим бизнесом.

Условия агрокредита:

  • Сельскохозяйственный кредит выдается предпринимателям, владеющим ИНН.
  • Сумма: от 20 000 до 300 000 манатов.
  • Срок кредита: до 3 лет.
  • Льготный период: до 6 месяцев.
  • C требованием залогового обеспечения.

В чем преимущество обслуживания в Unibank?

- Выгодные тарифы.

- Дистанционное и безопасное управление счетами в любой точке мира.

- Бронирование счета в течение нескольких минут.

- Выгодный зарплатный проект с бесплатным заказом карт, включая возможность снятия зарплаты из всех банкоматов всех банков страны абсолютно бесплатно.

- Овердрафты на счета, необходимые для предотвращения дефицита наличности.

- Минимизация документооборота.

- Возможность взноса выручки и иных операций по платежным терминалам самого банка и иных систем, таких как E-manat.

- Грамотные специалисты в сфере корпоративного обслуживания.

Корпоративные клиенты Unibank также могут воспользоваться другими банковскими продуктами и услугами, не приходя в банк. Владельцы бизнеса могут управлять своим бизнесом и счетами круглосуточно независимо от своего местонахождения посредством Unibank Mobile Business (http://onelink.to/um-business), İnternet Banking и Telegram Bot.

Unibank предлагает владельцам бизнеса широкий спектр банковских продуктов и услуг. Предприниматели могут обращаться в филиалы «Гара Гараев», «Ичеришехер», «Дарнагюль», «Ясамал», 15-й филиал, 10-й филиал, «Нефтчиляр», «Аджеми» и «Unibank бизнес-центр» или в региональные филиалы в будние дни с 09.00 до 17.00.

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу http://www.unibank.az/az/corporate-clients.

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