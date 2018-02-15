Минфин Азербайджана выставит на продажу краткосрочные облигации

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 20 февраля состоится аукцион по размещению среднесрочных манатных облигаций министерства финансов Азербайджана на 35 миллионов манатов, сообщает в четверг БФБ.

На аукцион будут выставлены 350 тысяч облигаций номинальной стоимостью 100 манатов каждая и сроком обращения 364 дня. Срок оплаты по облигациям - 19 февраля 2019 года.

Андеррайтером выпуска выступит инвестиционная компания PASHA Capital.

Официальный курс на 15 февраля составляет 1,7001 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)

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