Официальный курс маната к мировым валютам на 16 февраля

16 февраля 2018 09:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 16 февраля установлен на уровне 1,7001 и 2,1335 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.

Курсы валют и драгметаллов

16.02.2018

1 доллар США

1 USD

1.7001

1 евро

1 EUR

2.1335

1 австралийский доллар

1 AUD

1.3544

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0865

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8615

1 бразильский реал

1 BRL

0.5261

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4629

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.147

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.16

1 чешская крона

1 CZK

0.0842

1 чилийский песо

1 CLP

0.2866

1 китайский юань

1 CNY

0.2681

1 датская крона

1 DKK

0.2864

1 грузинский лари

1 GEL

0.6904

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2174

1 индийская рупия

1 INR

0.0266

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.4037

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0126

100 иранских риалов

100 IRR

0.0038

1 шведская крона

1 SEK

0.215

1 швейцарский франк

1 CHF

1.849

1 израильский шекель

1 ILS

0.4806

1 канадский доллар

1 CAD

1.3643

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6833

1 казахский тенге

1 KZT

0.0053

1 киргизский сом

1 KGS

0.0249

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1123

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4366

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0919

1 молдавская лея

1 MDL

0.1019

1 египетский фунт

1 EGP

0.096

1 норвежская крона

1 NOK

0.2196

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0208

1 польский злотый

1 PLN

0.5132

1 российский рубль

1 RUB

0.0302

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.3011

1 саудовский риал

1 SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.4797

1 турецкая лира

1 TRY

0.4521

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0587

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1928

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0635

100 японских иен

100 JPY

1.6085

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.2622

Золото (1 унция)

1 XAU

2310.4274

Серебро (1 унция)

1 XAG

28.7542

Платина (1 унция)

1 XPT

1713.3948

Палладий (1 унция)

1 XPD

1738.3523

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Azernews Newspaper
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