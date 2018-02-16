Стал известен объем инвестиций в один из промкварталов Азербайджана

16 февраля 2018 17:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Объем инвестиций, который планируется вложить в Гаджигабульский промышленный квартал, составит 43 миллиона манатов. Как сообщает в пятницу министерство экономики Азербайджана, об этом сказал замминистра Ниязи Сафаров, выступая в ходе встречи с предпринимателями.

По его словам, на территории промквартала планируется создать предприятия тяжелого машиностроения, вагоностроения, а также по производству композитных материалов, строительных материалов, пластиковой тары и оборудования для автомобилей.

"В рамках этих проектов в промкварталы планируется инвестировать 43 миллиона манатов. Это позволит создать свыше 850 рабочих мест. Уже зарегистрирован первый резидент промквартала - ЗАО "Промышленный комплекс ATEF". Первый этап строительных работ в промквартале планируется завершить в третьем квартале 2018 года", - сказал Сафаров.

В июле 2017 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Гаджигабульского промышленного квартала.

Квартал создается с целью поддержки деятельности малого и среднего предпринимательства, действующего в промышленной сфере, обеспечения устойчивого развития ненефтяного сектора и роста занятости населения в производственной сфере. С целью поддержки малого и среднего предпринимательства на территории Гаджигабульского промышленного квартала создаются предприятия по производству продукции в ненефтяных промышленных сферах, а также предприятия по оказанию услуг. Организация и регулирование деятельности Гаджигабульского промышленного квартала поручены ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания».

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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