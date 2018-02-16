Азербайджанская СК A-Qroup оплатила лечение за рубежом 57 застрахованных

БАКУ /Trend/ - К сожалению, каждый год в Азербайджане количество заболеваний и больных растет, возраст пациентов становится моложе, а болезни сложнее.

Оказание своевременной и квалифицированной медицинской помощи является важнейшим условием максимально полного и успешного избавления от заболевания.

Этим и руководствуется страховая компания A-Qroup, предоставляя своим застрахованным услуги не только лучших клиник в Азербайджане, но и за его пределами.

Только за 2017 год страховая компания A-Qroup организовала и оплатила лечение за рубежом 57 своих застрахованных. Страховыми случаями являлись хирургические вмешательства, медицинское обследование, а также лечение 35 пациентов с онкологическими заболеваниями. Застрахованные проходили обследование и лечение в лучших клиниках Турции, Германии, России, Израиля, Украины, Белоруссии и Ирана.

Для многих из них впереди еще месяцы лечения. A-Qroup желает каждому из них скорейшего выздоровления и верит, что все завершится благополучно!

Напомним, что страховая компания A-Qroup на протяжении 22 лет продолжает оставаться компанией, любящей своих клиентов, заботящейся о каждом из них и обеспечивающей им высококвалифицированный сервис, соответствующий мировым стандартам.

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