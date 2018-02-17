Новые заводы откроются в Казахском регионе

17 февраля 2018 10:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Южно-Казахстанской области Казахстана планируется открытие новых заводов в рамках Карты индустриализации, сказал глава региона Жансеит Туймебаев.

По словам главы региона в целом планируется реализовать 20 проектов на сумму 40 миллиардов тенге.

В результате реализации этих проектов будет создано свыше 1500 новых рабочих мест, а объем промышленной продукции достигнет 920 миллиардов тенге.

В частности планируется построить металлургический завод ТОО «Амир-А» - сумма инвестиций составит 7,5 миллиарда тенге, мощность предприятия составит 150 тысяч тонн, будет создано 100 новых рабочих мест.

Также ТОО «Green Technology Industries» намерено построить завод, который будет способен ежегодно перерабатывать 50 тысяч тонн полиэтиленовых отходов и выпускать штапельные волокна. Цена проекта составляет 6 миллиардов тенге.

АО «Аsia Trafo» займется производством трансформаторов мощностью 110-220 кВт: в создание этого предприятия будет инвестировано 15,9 миллиарда тенге, и здесь планируется создать 220 рабочих мест.

В текущем году в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» планируется оказать поддержку по субсидированию процентной ставки банковских кредитов по 350 проектам на общую сумму 3,4 миллиарда тенге, - сказал глава региона.

Посредством регионального инвестиционного центра «Оңтүстік» планируется оказать поддержку субъектам малого и среднего бизнеса на сумму 4 миллиарда тенге.

Официальный курс на 17 февраля составляет 319.42 KZT/USD.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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Azernews Newspaper
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