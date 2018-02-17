Гейдар Асадов: Пчеловодам в Азербайджане будут выплачены субсидии (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Процесс выплаты субсидий пчеловодам в Азербайджане начнется в ближайшее время, сообщил в субботу журналистам министр сельского хозяйства Гейдар Асадов.

“В настоящее время мы подготовили все необходимые документы и согласовали их со всеми экономическими структурами. Два дня назад документы были переданы Кабинету министров, и я считаю, что в ближайшие дни они будут представлены в Администрацию Президента”, - сказал Асадов.

Согласно предложению, каждый пчеловод сможет получить по 10 манатов за каждую пчелиную семью.

"Субсидирование сыграет важную роль для развития пчеловодства. Для этого есть необходимая база. В стране большое количество нектара, медоносных видов пчел. Наш мед занимает особое место в мире. Потребность в азербайджанском меде в мире составляет 15-20 процентов", - отметил министр.

(Автор: Анвар Мамедов)

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