Министр сельского хозяйства Азербайджана о мерах по снижению зависимости от импорта (версия 2)

17 февраля 2018 15:27 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Принятие в Азербайджане программ развития различных сельскохозяйственных отраслей позволит значительно снизить импортозависимость в этих секторах, сказал в субботу журналистам министр сельского хозяйства Азербайджана Гейдар Асадов.

Министр отметил, что с июля минувшего года в Азербайджане были утверждены три подобные программы, а с начала 2018 года - еще три программы.

"Эти программы показывают, что перед нами стоит цель сократить импорт и увеличить экспорт не по одной конкретно продукции, а по ряду направлений. Наряду с обеспечением потребности населения необходимо также обеспечивать приток валюты в страну за счет расширения экспорта и увеличения его объемов", - сказал Асадов.

Министр отметил, что по итогам 2017 года Азербайджан значительно увеличил экспорт агропродукции.

"В прошлом году мы импортировали продукцию на 715 миллионов долларов, при этом экспортировано было продукции на 570 миллионов долларов. По сравнению с 2016 годом импорт увеличился на 30 миллионов, тогда как экспорт - на 164 миллиона долларов", - сказал Асадов.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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