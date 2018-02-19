В Туркменистане ведется уход за посевами озимой пшеницы

19 февраля 2018 10:30 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Посевы пшеницы занимают свыше 700 тысяч гектаров сельскохозяйственных площадей в Туркменистане, сообщает газета «Ватан».

В настоящее время проведены вегетационные поливы, ближе к весне начнется подкормка почвы минеральными удобрениями.

В ходе посевной были использованы семена высокоурожайных сортов: «Сахраи», «Джуван», «Битарап», «Ёлотен-1», «Ёлотен-3», «Туркменбаши-1», «Гызылшаглавук-25», «Мирас», «Акбаш», «Иришка», «Юбилейная-100», «Батько», а также «Крупинка».

Вместе с тем, осуществляются мероприятия по защите озимых от вредителей и болезней. В июле 2017 года сообщалось, что в Туркменистане в ходе уборки было собрано около одного миллиона тонн пшеницы. Туркменистан ранее был удостоен специальной награды Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН за достижения в области обеспечения продовольственной безопасности.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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