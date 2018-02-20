Нидерландская делегация посетит Азербайджан для обсуждения сотрудничества в сельском хозяйстве (версия 2)

20 февраля 2018 11:04 (UTC+04:00)

Изменен заголовок, добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:27)

БАКУ /Trend/ - Делегация из Нидерландов прибудет в Азербайджан 21 февраля для обсуждения расширения сотрудничества в области сельского хозяйства, сказал на брифинге во вторник посол Нидерландов в Азербайджане Онно Керверс.

Товарооборот между странами в настоящее время расширяется в рамках сотрудничества в нескольких важных сферах, сказал он.

"Сотрудничество между Азербайджаном и Нидерландами находится на высоком уровне. Нидерланды участвуют в диверсификации азербайджанской экономики. Мы тесно сотрудничаем в сферах сельского хозяйства, управления водными ресурсами, а также в ряде других сфер" , - сказал Керверс.

Одним из важных проектов с участием Нидерландов в Азербайджане, по словам дипломата, является проект MOBILAZE (Supprot to the Implementation of the Mobility Partnership with Azerbaijan).

"Когда проект только запустили, мы одними из первых выразили желание сотрудничать и оказывать поддержку Азербайджану в этой сфере. Подобные проекты способствуют увеличению контактов между нашими странами и оказывают положительное влияние на другие сферы нашего сотрудничества. Мы работаем над сокращением рисков нелегальной миграции, а также рисков для людей, посещающих страны ЕС в экономических целях, и в целом рисков безопасности наших стран", - сказал Керверс.

Напомним, что в трехдневной сессии MOBILAZE в рамках сотрудничества Азербайджана и ЕС, которая пройдет 20-23 февраля, примут участие представители государственных учреждений Азербайджана, делегация Европейского союза, эксперты из Нидерландов и Международного центра по развитию миграционной политики.

(Автор: Али Мустафаев)

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