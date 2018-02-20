Джавид Гурбанов назвал страны, желающие подключиться к БТК (ФОТО)

20 февраля 2018 21:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Туркменистан, Казахстан, Афганистан, Пакистан, Китай и Индия проявляют интерес к подключению к железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс. Об этом сказал председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов на встрече с генеральным директором АО "Австрийские железные дороги" Андреасом Мате в Вене.

На встрече были обсуждены возможности перевозки грузов по железнодорожному маршруту Баку-Тбилиси-Карс из Китая в Европу и в обратном направлении.

Гурбанов предоставил подробную информацию о Транскаспийском международном транспортном маршруте, транспортных коридорах "Север-Юг", "Юг-Запад", в частности о железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, открытие которой состоялось в октябре прошлого года. Было отмечено, что эта железная дорога соединит Азию с Европой. Баку-Тбилиси-Карс способствует соединению Трансевропейских и Трансазиатских железнодорожных сетей, прямому доступу грузов и пассажиров в Европу и Азию через территорию Азербайджана, Грузии и Турции, обеспечит рост транзитного потенциала стран региона.

В свою очередь, генеральный директор АО "Австрийские железные дороги" Андреас Мате высоко оценил осуществленные в Азербайджане работы по расширению транспортно-логистических возможностей страны, введению в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, а также открытию других международных транспортных коридоров.

В ходе встречи была достигнута договоренность о дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
График движения электропоездов Баку-Сумгайыт вновь претерпит изменения
Туризм 20 февраля 16:49
Продолжается ремонт ж/д Баку-Беюк Кесик (ФОТО)
Бизнес 16 февраля 13:18
Временно изменен график движения электропоездов Баку-Сумгайыт
Туризм 14 февраля 17:26
Пассажирский поезд Баку-Кочарли-Баку продолжит курсировать по прежнему расписанию
Туризм 14 февраля 15:24
В Азербайджане будет приостановлено движение пассажирского поезда Баку-Кочарли-Баку
Туризм 12 февраля 12:25
Меняется расписание пассажирского поезда Баку-Тбилиси-Баку
Туризм 12 февраля 12:01
На железнодорожной станции Баш Алят устанавливают новые стрелочные переводы (ФОТО)
Бизнес 12 февраля 11:13
Джавид Гурбанов: Железнодорожники Азербайджана поддержат Президента Ильхама Алиева на предстоящих выборах
Политика 9 февраля 14:35
Азербайджан в ближайшие годы доведет уровень железных дорог до мирового
Бизнес 9 февраля 12:50
В Баку построят свыше 20 железнодорожных станций
Бизнес 9 февраля 12:48
Металлургические компании РФ заинтересованы в перевозке грузов по БТК
Бизнес 9 февраля 12:38
"Азербайджанские железные дороги" начали проектирование железной дороги от Баку до курорта "Шахдаг"
Бизнес 9 февраля 12:34
Джавид Гурбанов: Австрия будет отправлять грузы по БТК
Бизнес 9 февраля 12:31
Джавид Гурбанов о сроках открытия железной дороги Баку-Габала
Бизнес 9 февраля 12:27
Азербайджан на 75% завершил ремонт ж/д Баку-Беюк Кесик (ФОТО)
Бизнес 7 февраля 10:48
Подписан меморандум между ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и китайской корпорацией (ФОТО)
Бизнес 6 февраля 13:10
На железнодорожной станции Гарадаг установят новый стрелочный перевод (ФОТО)
Бизнес 6 февраля 10:34
На железнодорожной станции Эйбат уложат дополнительные пути (ФОТО)
Бизнес 5 февраля 11:59