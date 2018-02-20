Джавид Гурбанов назвал страны, желающие подключиться к БТК (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Туркменистан, Казахстан, Афганистан, Пакистан, Китай и Индия проявляют интерес к подключению к железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс. Об этом сказал председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов на встрече с генеральным директором АО "Австрийские железные дороги" Андреасом Мате в Вене.

На встрече были обсуждены возможности перевозки грузов по железнодорожному маршруту Баку-Тбилиси-Карс из Китая в Европу и в обратном направлении.

Гурбанов предоставил подробную информацию о Транскаспийском международном транспортном маршруте, транспортных коридорах "Север-Юг", "Юг-Запад", в частности о железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, открытие которой состоялось в октябре прошлого года. Было отмечено, что эта железная дорога соединит Азию с Европой. Баку-Тбилиси-Карс способствует соединению Трансевропейских и Трансазиатских железнодорожных сетей, прямому доступу грузов и пассажиров в Европу и Азию через территорию Азербайджана, Грузии и Турции, обеспечит рост транзитного потенциала стран региона.

В свою очередь, генеральный директор АО "Австрийские железные дороги" Андреас Мате высоко оценил осуществленные в Азербайджане работы по расширению транспортно-логистических возможностей страны, введению в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, а также открытию других международных транспортных коридоров.

В ходе встречи была достигнута договоренность о дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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