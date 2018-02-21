Индикатор KazPrime остается стабильным

21 февраля 2018 10:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Значение индикатора KazPrime не изменилось относительно предыдущего торгового дня и составило 10,75 процента годовых, по результатам фиксинга на 21 февраля 2018 года, сообщает в среду Казахстанская фондовая биржа.

Напомним, что значение индикатора не менялось на протяжении 30 дней, оставаясь на уровне 10,75 процента.

Индикатор KazPrime отражает среднее значение по ставкам размещения денег на казахстанском рынке межбанковских депозитов сроком на три месяца при расчетной базе actual/360.

Минимальный объем котировки – 150 миллионов тенге.

На сегодня участниками соглашения о формировании индикатора KazPrime являются АО "Банк ЦентрКредит", АО "АТФБанк", АО "Казкоммерцбанк", АО "Народный сберегательный банк Казахстана", АО "Евразийский банк".

(Автор: Али Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Экспорт казахстанских товаров в Южную Корею значительно возрос
Бизнес 11:52
Тенге продолжает дорожать по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже
Бизнес 20 февраля 20:55
Знаменитого «Золотого человека» можно будет увидеть в Азербайджане (ФОТО)
Общество 20 февраля 17:58
За последний месяц индикатор межбанковских депозитов Казахстана сохранял стабильность
Бизнес 20 февраля 17:30
Казахстанская горнорудная компания объявляет тендер
Тендеры 20 февраля 16:18
В Казахстане наблюдается снижение запасов зерна
Бизнес 20 февраля 16:14
ВБ продолжит поддержку банковскому сектору Азербайджана
Бизнес 20 февраля 15:38
Финансовый центр Казахстана намерен зарегистрировать порядка 100 компаний до конца года
Бизнес 20 февраля 12:36
В Казахстане растут добыча и экспорт руды
Бизнес 20 февраля 10:00
Президент Казахстана внес изменения в Указ о переводе казахского языка на латинскую графику
Казахстан 20 февраля 07:51
АБР расширяет кредитование проектов Казахстана (Эксклюзив)
Бизнес 19 февраля 20:08
Казахстан увеличил производство золота
Бизнес 19 февраля 19:20
На Казахстанской фондовой бирже завершились валютные торги
Бизнес 19 февраля 16:35
Казахстанская нефтяная компания объявляет тендер
Тендеры 19 февраля 15:01
Казахстан планирует почти втрое увеличить грузоперевозки морским транспортом
Бизнес 19 февраля 14:50
Южная область Казахстана увеличит производство и экспорт сельхозпродукции
Бизнес 19 февраля 13:20
Значение индикатора KazPrime остается стабильным
Бизнес 19 февраля 10:55
На востоке Казахстана произошло землетрясение магнитудой 4,0
Казахстан 19 февраля 07:15