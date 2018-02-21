Банки Азербайджана за год направили сотни миллионов на капитализацию

21 февраля 2018 12:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2017 году банки в Азербайджане направили около 900 миллионов манатов на капитализацию, сообщает Палата надзора над финансовыми рынками.

Как отмечается, всего в 2016-2017 годах на капитализацию было направлено 1,2 миллиарда манатов.

Этот вопрос стал одной из тем обсуждения на заседании Палаты под председательством исполнительного директора Ибрагима Алышова. Участники встречи обсудили работы, которые планируется реализовать в рамках стратегических дорожных карт.

Обсуждая ситуацию в банковском секторе, было отмечено, что оздоровление крупнейшего банка страны - Международного банка Азербайджана - почти завершено. Его проблемные активы переданы небанковской кредитной организации Aqrarkredit, а реструктуризация зарубежных обязательств уже завершилась.

На заседании также обсудили операционный план Палаты на 2018 год по реализации мер, отраженных в стратегических дорожных картах. В рамках этих мер предусматривается продвижение новых инструментов на страховом рынке, модернизация регуляторных рамок финансовых рынков, подготовка плана по переходу на стандарты Базеля II и другие.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

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