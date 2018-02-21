Французская страховая группа продает азербайджанскую "дочку" (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Французская страховая группа AXA может продать свою дочернюю структуру в Азербайджане - страховую компанию (СК) АXA MBASK, сообщил Trend в среду источник на финансовом рынке страны.

Как отметил источник, группа уже достигла предварительной договоренности о продаже 100 процентов акций СК.

Собеседник агентства сообщил, что покупателем выступает Эльхан Гарибли - основатель и первый руководитель СК MBASK.

"Завершение сделки произойдет после получения разрешения от соответствующих органов", - сообщил источник.

Страховая компания MBASK осуществляет свою деятельность с 1992 года и является одной из первых частных страховых компаний Азербайджана. В 2010 году одна из крупнейших страховых компаний в мире - AXA Group - при помощи своей дочерней компании AXA Seguros Generales, S.A., De Seguros Y Reaseguros (Испания) приобрела контрольный пакет акций (51 процент) СК MBASK. На данный момент AXA Group является единственным акционером AXA MBASK.

Уставный капитал СК по итогам первой половины 2017 года составлял 19,73 миллиона манатов.

По данным Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана, сборы AXA MBASK в 2017 году составили 22,29 миллиона манатов, при выплатах в 12,33 миллиона манатов.

Официальный курс на 21 февраля составляет 1,7001 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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