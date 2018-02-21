Рынок страхования Азербайджана в январе значительно вырос

БАКУ /Trend/ - В январе 2018 года страховые компании (СК) Азербайджана собрали премии на 82,76 миллиона манатов, что на 17,02 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из отчета Палаты надзора над финансовыми рынками, обнародованного в среду.

Выплаты СК за тот же период составили 22,99 миллиона манатов, что на 14,2 процента меньше показателя января 2017 года.

Согласно отчету, 86,8 процента всех сборов на рынке пришлось на добровольное страхование, 13,2 процента - на обязательное. По выплатам доля добровольного страхования составила 78,3 процента, а на обязательное страхование пришлось 21,7 процента выплат.

Сборы по добровольному страхованию составили 71,86 миллиона манатов, выплаты - 17,99 миллиона манатов. Сборы по обязательным видам страхования составили - 10,9 миллиона манатов, выплаты - около пяти миллионов манатов.

В Азербайджане действует 21 страховая компания.

Официальный курс на 21 февраля составляет 1,7001 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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