Moody's ожидает снижения темпов роста госдолга Азербайджана (версия 2)

22 февраля 2018 12:58 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Темпы роста прямого и гарантированного государственного долга Азербайджана будут сокращаться в течение следующих трех лет, считают аналитики международного рейтингового агентства Moody’s.

В новом отчете агентство отмечает, что снижение темпов роста госдолга будет достигнуто за счет принятия ряда фискальных решений, призванных сократить дефицит государственного бюджета, и завершения реализации ряда крупных проектов.

"Несмотря на резкий рост валового государственного долга и госгарантий, мы ожидаем, что Азербайджан сохранит свою позицию кредитора. Стоит отметить, что SOCAR увеличила свою долю в разработке блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли. Данный шаг, скорее всего, потребует, чтобы SOCAR взяла на себя дополнительные расходы на модернизацию, чтобы замедлить снижение объемов производства стареющих месторождений, тем самым, увеличивая условные обязательства правительства", - отмечают специалисты агентства.

Агентство ожидает, что соотношение объемов государственного долга к ВВП в 2018 году составит 53,4 процента, а в 2019 году - 53,8 процента. Отметим, что в 2017 году агентство прогнозировало соотношение объемов госдолга к ВВП на уровне 53,6 процента.

Это означает значительное сокращение темпов роста государственного долга после того, как в 2017 году рост составил 2,9 процентных пункта, а в 2016 - 15,7 процентных пункта.

По данным министерства финансов Азербайджана, по состоянию на первое января 2018 года объем внешнего государственного долга Азербайджана составил 9 398,3 миллиона долларов (15 978,1 миллиона манатов), что составляет 22,8 процента ВВП страны.

В статистику по заимствованиям включены прямые обязательства государства и условные обязательства по кредитам, привлеченным под государственную гарантию.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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