Узбекистан и Индия рассмотрели пути раширения торговых связей

23 февраля 2018 00:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Ташкенте состоялся узбекско-индийский бизнес-форум по фармацевтике и химической промышленности. Об этом сообщила пресс-служба торгово-промышленной палаты Узбекистана.

Основной целью данного мероприятия было содействие налаживанию и расширению торговых связей между предпринимателями двух стран, рост количества новых совместных предприятий и увеличение двустороннего товарооборота.

Стороны обсудили вопросы взаимного сотрудничества по укреплению взаимодействия между предпринимателями двух стран.

В ходе форума было отмечено, что Узбекистан придает важное значение расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Индией, налаживанию более тесных отношений между деловыми кругами сторон, привлечению новых индийских компаний к участию в производственных проектах в республике.

Торговые отношения между двумя странами осуществляются в режиме свободной торговли. Напомним, что в рамках визита делегации Узбекистана в Индию и по итогам бизнес-форума подписано 22 контракта на сумму более $80 миллионов долларов США, а также 20 инвестиционных соглашений на сумму более $70 миллионов долларов США.

По итогам 2017 товарооборот составил $323,6 миллионов долларов США, в том числе экспорт – $32,5 миллионов долларов США., импорт – $291,1 миллион долларов США.

В экспортной номенклатуре узбекских товаров преобладают плодоовощная продукция, транспортные и туристические услуги, азотные удобрения, растительные соки и экстракты, транспортные средства и их части, шёлк-сырец, кожевенное сырье.

Основную статью импорта индийских товаров в Узбекистан составляют фармацевтическая продукция, а также механическое и электрическое оборудование, запасные части к автомобилям, транспортные и туристические услуги, приборы и оптические аппараты, химическая продукция, органические химические соединения, каучук и резиновые изделия, табачное сырье и отходы.

В настоящее время в Узбекистане осуществляет деятельность 101 предприятие с участием индийского капитала, в т.ч. 15 со 100% иностранным капиталом.

(Автор: Нигяр Гулиева)

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Azernews Newspaper
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