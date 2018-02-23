Туркменистан приступил к прокладке оптико-волоконной линии в Южную Азию

23 февраля 2018 12:15 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В пятницу состоялась торжественная церемония закладки оптико-волоконной линии связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, сообщил Trend источник в министерстве связи Туркменистана.

Ранее сообщалось, что на территории Туркменистана состыковано пять международных магистральных оптико-волоконных линий связи.

Это Ашхабад – Баджигиран (Иран), Серхетабат – Герат (Афганистан), Ымамназар – Акина (Афганистан), Туркменабат – Бухара (Узбекистан) и Гарабогаз – Фетисов (Казахстан).

В стране действуют две магистральные оптико-волоконные системы: кольцевая Ашхабад-Мары-Туркменабат-Дашогуз-Ашхабад и радиальная Гарабогаз-Туркменбаши-Ашхабад-Мары-Туркменабат-Атамырат-Ымамназар, которые состыкованы с сетью соседних государств.

Проекты их создания реализованы на базе технологии DWDM – многоканальных оптических систем с пропускной способностью канала 100 гигабит в секунду для пропуска международных транзитных и местных потоков.

Ежегодно растет протяжённость магистральных и внутризоновых кабельных линий связи с возможностью подключения абонентов к широкополосному интернету.

"Утверждению нашей страны как ключевого звена в Центральноазиатском регионе, важнейшего информационно-коммуникационного моста между Востоком и Западом, Севером и Югом способствует развитие национальной телекоммуникационной системы, отвечающей международным стандартам и обеспечивающей качество информационного общения", - говорится в комментарии госагентства "Туркмен довлет хабарлары".

(Автор: Гусейн Гасанов)

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