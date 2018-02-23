Coca-Cola увеличивает производство в Узбекистане

23 февраля 2018 11:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Компания Coca-Cola восстановит в Узбекистане производство холодного чая Fuse Tea, сообщают в пятницу узбекские СМИ.

По словам генерального директора ООО "Coca-Cola Ichimligi Uzbekiston, Ltd" Фахридина Норматова, в этом году в планах компании запустить в производство новые виды продукции, в том числе бренд Fuse Tea.

Фруктовый чай Fuse Tea в Узбекистане исчез с прилавков несколько лет назад. В целом же продуктовая линейка компании в республике насчитывает пять брендов, среди которых Coca-Cola является самым популярным напитком.

В 2018 году компания планирует произвести и реализовать напитков в объеме свыше 50 миллионов юниткейсов (юниткейс — единица измерения производителей, которая соответствует упаковке объемом в среднем 5,6 литра). Для сравнения, в прошлом году производитель выпустил около 40 миллионов юниткейсов. В результате темпы роста до конца года ожидаются на уровне 150 процентов.

Ранее Норматов сообщил, что компания в этом году планирует увеличить инвестиции, часть из которых предназначена для покупки витринных холодильников. Также будет усовершенствована система сбыта продукции завода Coca-Cola в Узбекистане.

Первый завод Coca-Cola в Узбекистане был построен в Ташкенте в 1994 году, а в 1997 году открылись предприятия в Ургенче и Намангане.

ООО "Coca-Cola Ichimligi Uzbekiston, Ltd" входит в состав холдинговой компании "Узбекозиковкатхолдинг" и является одним из крупнейших предприятий пищевой промышленности страны.

(Автор: Нигяр Гулиева)

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