В Узбекистане упрощается регистрация туристов

23 февраля 2018 19:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил упростить порядок регистрации иностранных туристов, сообщает пресс-служба главы государства.

Действующий порядок, согласно которому туристы должны регистрироваться по месту жительства в течение трех дней с момента приезда в Узбекистан, создает для них неудобства, отметил руководитель страны. Обеспечение безопасности туристов — задача правоохранительных органов, сказал он.

«Турист должен путешествовать, а не ходить по учреждениям органов внутренних дел. Если мы хотим создать рабочие места за счет туризма, необходимо не предъявлять туристу требования, а создавать условия для него», — подчеркнул Мирзиёев.

Президент дал указания по переводу системы регистрации полностью в электронный формат.

С 1 июля в Узбекистане должны быть внедрены электронные визы. Президент поручил завершить внедрение электронных виз в установленные сроки, дополнительно упростить систему с изучением мирового опыта и облегчить порядок посещения страны туристами.

На совещании отмечалось, что в 2017 году Узбекистан посетили почти 2,7 миллиона туристов, при этом большую их часть составляют те, кто приезжает, чтобы увидеть родственников, лечиться, учиться, с коммерческими и иными целями.

«Колоссальный потенциал Узбекистана в сфере туризма долгие годы не использовался эффективно и в полной мере. Не были созданы благоприятные экономические и организационно-правовые условия для развития туризма, работа в сфере была пущена на самотек», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

В 2017 году в стране начали работу более 100 гостиниц с общим номерным фондом 1 355 мест. Около 130 предпринимателей получили лицензии на осуществление туроператорской деятельности.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Узбекистан реализовал хлопок на экспорт через биржевые торги
Бизнес 23 февраля 20:34
Узбекистана намерен устранить зависимость базовых отраслей от зарубежных проектировщиков
Бизнес 23 февраля 20:10
Узбекистан пригласил Россию и США на конференцию по Афганистану
Узбекистан 23 февраля 18:01
Узбекистан и Украина увеличили товарооборот
Бизнес 23 февраля 17:38
Лавров: Россия и Узбекистан установили доверительный политический диалог
Узбекистан 23 февраля 16:56
Узбекистан увеличило экспорт электроенергии
Энергетика 23 февраля 16:30
В Ташкенте неизвестный угрожал взорвать метро
Узбекистан 23 февраля 16:15
Узбекистан и Кыргызстан обсудили вопросы делимитации и демаркации госграницы
Узбекистан 23 февраля 15:31
Казахстан и Узбекистан увеличить совместное производство автомобилей
Бизнес 23 февраля 14:05
Секретарь Совбеза РФ обсудил с главой МИД Узбекистана борьбу с терроризмом
Узбекистан 23 февраля 13:04
Coca-Cola увеличивает производство в Узбекистане
Бизнес 23 февраля 11:10
«Открытое небо» внедрят еще в трех аэропортах Узбекистана
Бизнес 23 февраля 09:39
Узбекистан и Индия рассмотрели пути раширения торговых связей
Бизнес 23 февраля 00:45
Узбекистан и группа компаний "Росгеоперспектива" подпишут соглашение о геологоразведке
Бизнес 22 февраля 23:01
Узбекский банк профинансирует создание завода по переработке шерсти
Бизнес 22 февраля 20:11
Узбекистан готовится к первому размещению евробондов
Бизнес 22 февраля 18:42
Туристам предложат удобную мобильную связь в Узбекистане
Туризм 22 февраля 17:21
Железнодорожная компания Узбекистана размещает крупную эмиссию акций
Бизнес 22 февраля 14:43