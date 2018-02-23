В Узбекистане упрощается регистрация туристов

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил упростить порядок регистрации иностранных туристов, сообщает пресс-служба главы государства.

Действующий порядок, согласно которому туристы должны регистрироваться по месту жительства в течение трех дней с момента приезда в Узбекистан, создает для них неудобства, отметил руководитель страны. Обеспечение безопасности туристов — задача правоохранительных органов, сказал он.

«Турист должен путешествовать, а не ходить по учреждениям органов внутренних дел. Если мы хотим создать рабочие места за счет туризма, необходимо не предъявлять туристу требования, а создавать условия для него», — подчеркнул Мирзиёев.

Президент дал указания по переводу системы регистрации полностью в электронный формат.

С 1 июля в Узбекистане должны быть внедрены электронные визы. Президент поручил завершить внедрение электронных виз в установленные сроки, дополнительно упростить систему с изучением мирового опыта и облегчить порядок посещения страны туристами.

На совещании отмечалось, что в 2017 году Узбекистан посетили почти 2,7 миллиона туристов, при этом большую их часть составляют те, кто приезжает, чтобы увидеть родственников, лечиться, учиться, с коммерческими и иными целями.

«Колоссальный потенциал Узбекистана в сфере туризма долгие годы не использовался эффективно и в полной мере. Не были созданы благоприятные экономические и организационно-правовые условия для развития туризма, работа в сфере была пущена на самотек», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

В 2017 году в стране начали работу более 100 гостиниц с общим номерным фондом 1 355 мест. Около 130 предпринимателей получили лицензии на осуществление туроператорской деятельности.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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