Азербайджан и Республика Корея расширяют экономическое сотрудничество

23 февраля 2018 12:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Республика Корея договорились о расширении двустороннего экономического сотрудничества в области инфраструктуры и других секторах, сообщает в пятницу министерство финансов Кореи.

Согласно сообщению, вопросы экономического сотрудничества обсуждались в рамках встречи заместителя министра стратегии и финансов Ко Хен Квона и заместителя министра финансов Азербайджана Эмина Гусейнова в Сеуле.

Стороны обсудили пути укрепления торговли и инвестиций и возможности участия южнокорейских компаний в инфраструктурных проектах в Азербайджане.

Гусейнов призвал южнокорейские компании инвестировать в развитие инфраструктуры в Азербайджане. В свою очередь Ко Хен Квон отметил, что корейские компании готовы рассмотреть подобное предложение.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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