Узбекистана намерен устранить зависимость базовых отраслей от зарубежных проектировщиков

23 февраля 2018 20:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана подписал постановление «О мерах по дальнейшему совершенствованию проектных работ и системы подготовки инженеров-проектировщиков в базовых отраслях экономики».

Предстоит реализация комплекса мероприятий по повышению качества проектных работ и уровня их локализации, подготовке высококвалифицированных кадров в данной сфере, а также дальнейшему совершенствованию деятельности РПИ «УзИнжиниринг».

В документе отмечается, что сегодняшнее положение дел в этой сфере свидетельствует о нехватке квалифицированных инженеров-проектировщиков в профильных проектных институтах.

В результате сформировалась высокая зависимость от участия зарубежных инжиниринговых компаний в процессе реализации инвестиционных проектов, что становится причиной расходования значительных валютных средств на оплату оказываемых услуг, говорится в документе.

Действующая система подготовки кадров не позволяет быстро вовлечь выпускников профильных высших образовательных учреждений в активную производственную деятельность проектных институтов и инжиниринговых организаций. Молодые специалисты не обладают начальными навыками проектирования технологических систем, разработки конструкторской документации и управления проектами.

Принимая во внимание все это недостатки, основными направлениями дальнейшего развития проектных работ в базовых отраслях экономики главой государства, в частности, определены:

- совершенствование системы подготовки инженерных кадров в сфере проектирования и проектного управления, широкое привлечение в учебный процесс ведущих специалистов и инженеров-проектировщиков из зарубежных образовательных учреждений и инжиниринговых компаний;

- внедрение в практику обязательного прохождения стажировки студентов Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова, Университета Инха в Ташкенте, Ташкентского химико-технологического института, Ташкентского архитектурно-строительного института, Навоийского государственного горного института на предприятиях и в проектных институтах базовых отраслей экономики, а также проведение в них практических занятий.

В число первоочередных задач вошло также повышение уровня локализации проектных работ и поэтапное замещение услуг зарубежных инжиниринговых компаний при реализации проектов в рамках государственных программ развития республики.

Узбекским проектным институтам также разрешено привлекать иностранных высококвалифицированных специалистов для выполнения проектных работ на основе прямых гражданско-правовых договоров и устанавливать им оплату в соответствии с расценками и размерами, принятыми в международной практике, отмечено в постановлении.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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