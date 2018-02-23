На Казахстанской фондовой бирже завершились дневные валютные торги

23 февраля 2018 20:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершилась дневная торговая сессия по иностранной валюте.

В торгах приняли участие 26 банков, сообщает в пятницу KASE.

Средневзвешенный курс доллара с расчетами T+0 (расчет произошел немедленно) составил 319,87 тенге за доллар при объеме торгов 48,350 миллиона долларов.

По доллару с расчетами Т+1 и Т+2 (расчет произойдет через два дня) в тенге сделок заключено не было.

По евро с расчетами T+0, Т+1 и Т+2 в тенге сделок заключено не было.

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренней и дневной сессий составил 319,65 тенге за доллар, суммарный объем торгов – 111,150 миллиона долларов.

(Автор: Али Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В северной области Казахстана реализуют новые проекты альтернативной энергетики
Бизнес 23 февраля 20:38
В Казахстане увеличится объем нефтепереработки
Энергетика 23 февраля 19:57
В Казахстане откроют первую криптобиржу
Бизнес 23 февраля 18:31
Казахстан достиг лучших за 25 лет показателей авиаперевозок
Бизнес 23 февраля 17:17
Казахстан намерен увеличить добычу нефти
Энергетика 23 февраля 15:43
Казахстан и Узбекистан увеличить совместное производство автомобилей
Бизнес 23 февраля 14:05
Индикатор KazPrime остается самым стабильным на межбанковском рынке депозитов Казахстана
Бизнес 23 февраля 10:15
Иностранцы не смогут арендовать земли сельхозназначения в Казахстане
Бизнес 23 февраля 07:32
Вырос индекс Казахстанской фондовой биржи
Бизнес 22 февраля 20:50
Казахстанский тенге продолжает оставаться стабильным по отношению к доллару США
Бизнес 22 февраля 17:10
Евразийский банк развития профинансирует модернизацию угольного месторождения в Казахстане
Бизнес 22 февраля 16:50
Казахстан увеличивает финансирование проектов по водоснабжению
Казахстан 22 февраля 15:02
Казахстан применит технологии блокчейн в финсекторе
Бизнес 22 февраля 14:57
Казахстан предлагает ЕС разработать механизмы привлечения капитала в Центральную Азию
Казахстан 22 февраля 11:30
Индикатора межбанковского рынка депозитов KazPrime остается стабильным больше месяца
Бизнес 22 февраля 10:37
ЕС приветствовал проведение в Астане саммита глав стран Центральной Азии
Европа 22 февраля 10:17
В Казахстане будет введен единый сельскохозяйственный налог
Бизнес 21 февраля 18:04
На Казахстанской фондовой бирже завершились дневные валютные торги
Бизнес 21 февраля 15:12