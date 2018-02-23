В северной области Казахстана реализуют новые проекты альтернативной энергетики

23 февраля 2018 20:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Акмолинской области Казахстана реализуют три новых проекта по выработке электроэнергии из альтернативных источников.

Руководитель области Малик Мурзалин на встрече с населением отметил, что одной из главных задач является повышение энергоэффективности и развитие ресурсного потенциала, передают казахские СМИ.

В регионе в данном направлении уже реализован ряд проектов в сфере альтернативной энергетики, такие как ветровая электростанция (45 мегаватт) и ветроустановка (750 Квт/час), которые были представлены на ЭКСПО в Астане.

Мурзалин упомянул, что в послании президента Казахстана поставлена задача довести к 2030 году долю альтернативной энергии до 30 процентов.

«На реализацию этой задачи будет направлен ввод реализуемых в регионе трех новых проектов суммарной мощностью 350 мегаватт в Аршалынском, Ерейментауском и Целиноградском районах, где выработка электроэнергии из альтернативных источников составит 54 процента (821 мегаватт) в общем объеме вырабатываемой в области электроэнергии», - сказал Мурзалин.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
На Казахстанской фондовой бирже завершились дневные валютные торги
Бизнес 23 февраля 20:19
В Казахстане увеличится объем нефтепереработки
Энергетика 23 февраля 19:57
В Казахстане откроют первую криптобиржу
Бизнес 23 февраля 18:31
Казахстан достиг лучших за 25 лет показателей авиаперевозок
Бизнес 23 февраля 17:17
Казахстан намерен увеличить добычу нефти
Энергетика 23 февраля 15:43
Казахстан и Узбекистан увеличить совместное производство автомобилей
Бизнес 23 февраля 14:05
Индикатор KazPrime остается самым стабильным на межбанковском рынке депозитов Казахстана
Бизнес 23 февраля 10:15
Иностранцы не смогут арендовать земли сельхозназначения в Казахстане
Бизнес 23 февраля 07:32
Вырос индекс Казахстанской фондовой биржи
Бизнес 22 февраля 20:50
Казахстанский тенге продолжает оставаться стабильным по отношению к доллару США
Бизнес 22 февраля 17:10
Евразийский банк развития профинансирует модернизацию угольного месторождения в Казахстане
Бизнес 22 февраля 16:50
Казахстан увеличивает финансирование проектов по водоснабжению
Казахстан 22 февраля 15:02
Казахстан применит технологии блокчейн в финсекторе
Бизнес 22 февраля 14:57
Казахстан предлагает ЕС разработать механизмы привлечения капитала в Центральную Азию
Казахстан 22 февраля 11:30
Индикатора межбанковского рынка депозитов KazPrime остается стабильным больше месяца
Бизнес 22 февраля 10:37
ЕС приветствовал проведение в Астане саммита глав стран Центральной Азии
Европа 22 февраля 10:17
В Казахстане будет введен единый сельскохозяйственный налог
Бизнес 21 февраля 18:04
Южная область Казахстана увеличила производство промышленной продукции
Бизнес 21 февраля 14:12