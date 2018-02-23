В северной области Казахстана реализуют новые проекты альтернативной энергетики

БАКУ /Trend/ - В Акмолинской области Казахстана реализуют три новых проекта по выработке электроэнергии из альтернативных источников.

Руководитель области Малик Мурзалин на встрече с населением отметил, что одной из главных задач является повышение энергоэффективности и развитие ресурсного потенциала, передают казахские СМИ.

В регионе в данном направлении уже реализован ряд проектов в сфере альтернативной энергетики, такие как ветровая электростанция (45 мегаватт) и ветроустановка (750 Квт/час), которые были представлены на ЭКСПО в Астане.

Мурзалин упомянул, что в послании президента Казахстана поставлена задача довести к 2030 году долю альтернативной энергии до 30 процентов.

«На реализацию этой задачи будет направлен ввод реализуемых в регионе трех новых проектов суммарной мощностью 350 мегаватт в Аршалынском, Ерейментауском и Целиноградском районах, где выработка электроэнергии из альтернативных источников составит 54 процента (821 мегаватт) в общем объеме вырабатываемой в области электроэнергии», - сказал Мурзалин.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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