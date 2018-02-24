В Восточно-Казахстанской области построят мусороперерабатывающий завод

24 февраля 2018 10:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В пяти городах Восточно-Казахстанской области будет реализована программа утилизации твердых бытовых отходов, сообщил аким (глава) области Даниал Ахметов.

«В области постепенно решается вопрос переработки бытового мусора. В этом году в городах Усть-Каменогорск, Семей, Аягоз, Зыряновск и Шемонаиха будет реализована программа утилизации твердых бытовых отходов», - сказал Ахметов.

Вместе с тем идут переговоры с Европейским банком реконструкции и развития о проекте строительства в Усть-Каменогорске мусороперерабатывающего завода. Также в регионе будет проведена масштабная работа по внедрению альтернативных источников энергии.

"По данным направлениям в области реализуются четыре крупных проекта. Все четыре проекта были представлены вниманию гостей на международной выставке EXPO-2017", - сказал аким области.

Ежегодно в Казахстане образуется шесть миллионов тонн мусора, 20 процентов этого объёма, или более миллиона тонн – бумага и картон.

По словам главы области, также в прошлом году испанская компания «ARESOL» и ТОО «ЖаңғызСолар» заключили договор о строительстве солнечной электростанции мощностью 30 МВт в Жарминском районе. Технико-экономическое обоснование и проектно-сметная документация готовы.

Еще одна испанская компания «EPGSL» совместно с казахстанской SpainCounsulting в окрестностях села Тайынты Уланского района будут строить ветряную электростанцию. Кроме того, подготовлена проектно-сметная документация на строительство двух ветряных электростанций в окрестностях поселка Жангызтобе и города Шар.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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