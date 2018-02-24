Выставка национальной продукции Узбекистана пройдет в Душанбе

БАКУ /Trend/ - В первой половине марта в Душанбе пройдет выставка национальной продукции из Узбекистана, сообщили в субботу пресс-службе в министерства внешней торговли Узбекистана.

Экспозиция под брендом "Made in Uzbekistan" ознакомит представителей деловых кругов Таджикистана с востребованной в стране продукцией. Кроме того, это позволит стимулировать поставки узбекских товаров и услуг на таджикский рынок.

"На выставке будет представлена продукция автомобильной, сельскохозяйственной, пищевой, легкой, фармацевтической, химической, нефтегазовой, металлургической и электротехнической промышленности, а также строительные материалы и образцы ремесленничества", - говорится в сообщении.

Кроме того, в это же время в таджикской столице намечено проведение бизнес-форума для деловых кругов двух стран. В рамках мероприятия будет презентован инвестиционный потенциал стран и организован ряд встреч в формате B2B и B2G.

Узбекистан в настоящее время ведет работу по предоставлению таджикским банкам кредитных линий, средства которых будут направлены для покупки продукции узбекского производства. Эксперты заявляют, что это позволит в минимальные сроки значительно увеличить деловую активность между двумя странами.

В 2017 году двусторонний товарооборот составил 236,8 миллиона долларов, что на 20,2 процента больше, чем в предыдущий год. Основные позиции экспорта в Таджикистан — транспортные услуги, минеральные удобрения и продовольственные товары. Также на территории Узбекистана действуют 22 предприятия с участием таджикского капитала.

Начиная с апреля 2017 года НАК "Узбекистон хаво йуллари" начала выполнение регулярных пассажирских рейсов между столицами двух республик.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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