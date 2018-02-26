Узбекистан и США обсудили вопросы экспортного контроля

БАКУ /Trend/ - В министерстве внешней торговли Узбекистана состоялась встреча с региональным менеджером программы «Экспортный контроль и безопасность границ» (EXBS) по странам Центральной Азии Дэвидом Сулаберидзе, сообщила пресс-служба министерства.

В ходе встречи американская сторона была проинформирована о текущих работах по совершенствованию национального законодательства Узбекистана в области экспортного контроля, и в том числе по разработке самого перечня объектов экспортного контроля.

С целью ознакомления специалистов республики с последними изменениями в сфере торговли стратегическими товарами, американская сторона выразила готовность проводить семинары с привлечением технических экспертов, которые в рамках программы EXBS могут оказать содействие в разработке национального законодательства. Узбекская сторона поддержала это предложение.

Также представителям EXBS была представлена информация о проводимых в Узбекистане реформах в области экспортного контроля, в частности, о разработке проекта нормативно-правового акта, утверждающего национальный перечень объектов экспортного контроля в соответствии с законом Узбекистана «Об экспортном контроле».

Проект разрабатывается при участии Государственной инспекции «Саноатгеоконтехназорат», министерства внешней торговли Узбекистана совместно с другими заинтересованными ведомствами.

Внешнеторговый оборот Узбекистана за январь 2018 года составил около 1,8 миллиарда долларов США, в том числе экспорт составил около 0,7 миллиарда долларов и импорт – 1,1 миллиарда долларов.

Внешнеторговый оборот Узбекистана по итогам 2017 года увеличился на 11,3 процента по сравнению с 2016 годом и составил 26,962 миллиарда долларов.

По данным статистического ведомства, объем экспорта из Узбекистана по итогам 2017 года увеличился на 15,4 процента — до 13,954 миллиарда долларов, импорт — до 13,008 миллиарда долларов.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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