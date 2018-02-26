В Узбекистане планируют отменить ряд разрешительных процедур

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане намерены упростить процесс лицензирования предпринимательской деятельности и отменить ряд разрешительных процедур.

Это предусмотрено в проекте указа президента "О мерах по кардинальному совершенствованию системы поддержки развития предпринимательской деятельности и улучшению условий ведения бизнеса", подготовленном министерством юстиции страны.

В документе отмечается, что с 1 апреля будут отменены отдельные лицензируемые виды деятельности и разрешительные процедуры в сфере предпринимательской деятельности. Некоторые их виды будут объединены.

Проектом указа также предлагается сократить сроки оформления лицензий и количество документов разрешительного характера в сфере предпринимательской деятельности.

Также функции выдачи лицензий и разрешений будут переданы от республиканских органов госуправления территориальным органам госуправления и органам государственной власти на местах.

Указом с 1 апреля будет сокращен и упрощен перечень лицензий и документов разрешительного характера.

Все лицензии на право осуществления отдельных видов деятельности выдаются без ограничения срока их действия, кроме лицензий на право осуществления медицинской и фармацевтической деятельности, на право занятия деятельностью, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ, а также эксплуатацией сетей сотовой связи и телерадиовещания и оказанием ими услуг.

Напомним, что 2018 год объявлен в Узбекистане Годом поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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