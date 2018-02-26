В Узбекистане планируют отменить ряд разрешительных процедур

26 февраля 2018 18:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане намерены упростить процесс лицензирования предпринимательской деятельности и отменить ряд разрешительных процедур.

Это предусмотрено в проекте указа президента "О мерах по кардинальному совершенствованию системы поддержки развития предпринимательской деятельности и улучшению условий ведения бизнеса", подготовленном министерством юстиции страны.

В документе отмечается, что с 1 апреля будут отменены отдельные лицензируемые виды деятельности и разрешительные процедуры в сфере предпринимательской деятельности. Некоторые их виды будут объединены.

Проектом указа также предлагается сократить сроки оформления лицензий и количество документов разрешительного характера в сфере предпринимательской деятельности.

Также функции выдачи лицензий и разрешений будут переданы от республиканских органов госуправления территориальным органам госуправления и органам государственной власти на местах.

Указом с 1 апреля будет сокращен и упрощен перечень лицензий и документов разрешительного характера.

Все лицензии на право осуществления отдельных видов деятельности выдаются без ограничения срока их действия, кроме лицензий на право осуществления медицинской и фармацевтической деятельности, на право занятия деятельностью, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ, а также эксплуатацией сетей сотовой связи и телерадиовещания и оказанием ими услуг.

Напомним, что 2018 год объявлен в Узбекистане Годом поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Узбекистан может возобновить разведку нефти и газа в Афганистане
Энергетика 26 февраля 17:59
В Узбекистане создана Служба по защите прав потребителей банковских услуг
Бизнес 26 февраля 16:29
В Узбекистане будет создано Агентство по защите прав потребителей
Бизнес 26 февраля 15:27
Делегация Узбекистана примет участие во встрече глав МИД «Вышеградской группы»
Узбекистан 26 февраля 12:52
Узбекистан и США обсудили вопросы экспортного контроля
Бизнес 26 февраля 12:44
В Узбекистане незначительно вырос выпуск акций
Бизнес 26 февраля 12:04
В Узбекистане меняется система проверок деятельности предпринимателей
Бизнес 26 февраля 11:41
Китай, Кыргызстан и Узбекистан запускают международные маршруты автомобильных грузоперевозок
Китай 26 февраля 10:45
Узбекистанцы пострадали в ДТП с автобусом в Казахстане
Казахстан 26 февраля 10:41
Правительство Узбекистана одобрило открытие ряда КПП на границе с Таджикистаном
Таджикистан 26 февраля 09:30
Узбекистан и Турция проведут консультации
Узбекистан 25 февраля 21:10
В узбекской СЭЗ планируется реализовать около 60 проектов
Бизнес 24 февраля 11:18
Стартовал новый этап освоения крупного золоторудного месторождения в Узбекистане
Бизнес 24 февраля 10:10
Узбекистан реализовал хлопок на экспорт через биржевые торги
Бизнес 23 февраля 20:34
Узбекистана намерен устранить зависимость базовых отраслей от зарубежных проектировщиков
Бизнес 23 февраля 20:10
В Узбекистане упрощается регистрация туристов
Бизнес 23 февраля 19:50
Узбекистан пригласил Россию и США на конференцию по Афганистану
Узбекистан 23 февраля 18:01
Узбекистан и Украина увеличили товарооборот
Бизнес 23 февраля 17:38