В городе Туркменабат открыли международный аэропорт

26 февраля 2018 19:06 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В городе Туркменабат - административном центре Лебапского велаята (области) Туркменистана в понедельник состоялась торжественная церемония открытия международного аэропорта, сообщил близкий к мероприятию источник.

Построенный, как сообщают местные СМИ, местным хозяйственным обществом "Гундогды" аэровокзал расположен в 13 километрах от города в непосредственной близости к автомагистрали Ашхабад-Туркменабат и железной дороге Ашхабад-Керки.

Пропускная способность комплекса - 500 пассажиров в час. Новая взлетно-посадочная полоса длиной 3 800 метров и шириной 65 метров оснащена современными наземными средствами обеспечения полетов - светосигнальными и метеорологическими системами, что позволяет обслуживать самолеты всех типов.

Грузовой терминал со складскими помещениями рассчитан на обработку 200 тысяч тонн грузов в год.

На аэродроме установлены автоматизированная метеорологическая система, радиотехническое, светосигнальное и орнитологическое оборудование.

В 2013 году сообщалось, что государственная национальная служба "Туркменховаёллары" планирует заключить с обществом с ограниченной ответственностью "Дорожное строительство "Альтком" (Украина) контракт на строительство в Туркменабате комплекса нового международного аэропорта.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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