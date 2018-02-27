Китай отправил грузовой поезд через Азербайджан в Италию

БАКУ /Trend/ - Китай отправил тысячный по счету грузовой поезд по маршруту Китай-Европа.

Как сообщает агентство Синьхуа, юбилейный поезд вышел накануне из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР, Северо-Западный Китай) и пройдет через Азербайджан.

"Поезд, груженный томатным соусом синьцзянского производства, отправился из собирательного центра города Урумчи, административного центра СУАР. В этот раз груз впервые будет доставлен в итальянский город Неаполь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поезд пересечет госграницу на переходе Хоргос, проследует по территории Казахстана в порт Курык, откуда на судне типа Ro-Ro отправится через Каспийское море в новый Бакинский международный морской торговый порт в Аляте и оттуда - в грузинский порт Поти. Там груз будет перегружен на судно, которое по Черному и Средиземному морям доставит его в Неаполь.

Ожидается, что маршрут мультимодальной перевозки общей протяженностью 10,5 тысячи километров будет преодолен в течение 25 дней, что почти вдвое быстрее, чем требуется на доставку груза по единому морскому маршруту.

С начала 2018 года по сегодняшний день из Синьцзяна по китайско-европейским маршрутам отправилось 166 грузовых составов. Таким образом, маршруты эксплуатируются регулярно с частотой три состава в день.

В настоящее время по 19 действующим железнодорожным маршрутам, связывающим Синьцзян с 24 городами 17 центральноазиатских и европейских стран, перевозится более 200 наименований грузов - от товаров повседневного спроса и текстильных изделий до машиностроительной продукции, стройматериалов и электронных деталей.

К концу 2018 года из собирательного центра города Урумчи по китайско-европейским маршрутам планируется отправить 1400 грузовых поездов. Вместе с этим, будет продолжена работа по открытию новых маршрутов в европейском направлении, чтобы придать импульс строительству Экономического пояса "Шелкового пути", отметил заместитель гендиректора синьцзянской международной логистической компании "Синьте" Нань Цзюнь, слова которого приводятся в сообщении.

Транскаспийский международный транспортный маршрут пролегает из Китая, через Казахстан, Азербайджан, Грузию и далее через Турцию или Украину - в Европу.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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