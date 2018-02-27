Китай отправил грузовой поезд через Азербайджан в Италию

27 февраля 2018 13:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Китай отправил тысячный по счету грузовой поезд по маршруту Китай-Европа.

Как сообщает агентство Синьхуа, юбилейный поезд вышел накануне из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР, Северо-Западный Китай) и пройдет через Азербайджан.

"Поезд, груженный томатным соусом синьцзянского производства, отправился из собирательного центра города Урумчи, административного центра СУАР. В этот раз груз впервые будет доставлен в итальянский город Неаполь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поезд пересечет госграницу на переходе Хоргос, проследует по территории Казахстана в порт Курык, откуда на судне типа Ro-Ro отправится через Каспийское море в новый Бакинский международный морской торговый порт в Аляте и оттуда - в грузинский порт Поти. Там груз будет перегружен на судно, которое по Черному и Средиземному морям доставит его в Неаполь.

Ожидается, что маршрут мультимодальной перевозки общей протяженностью 10,5 тысячи километров будет преодолен в течение 25 дней, что почти вдвое быстрее, чем требуется на доставку груза по единому морскому маршруту.

С начала 2018 года по сегодняшний день из Синьцзяна по китайско-европейским маршрутам отправилось 166 грузовых составов. Таким образом, маршруты эксплуатируются регулярно с частотой три состава в день.

В настоящее время по 19 действующим железнодорожным маршрутам, связывающим Синьцзян с 24 городами 17 центральноазиатских и европейских стран, перевозится более 200 наименований грузов - от товаров повседневного спроса и текстильных изделий до машиностроительной продукции, стройматериалов и электронных деталей.

К концу 2018 года из собирательного центра города Урумчи по китайско-европейским маршрутам планируется отправить 1400 грузовых поездов. Вместе с этим, будет продолжена работа по открытию новых маршрутов в европейском направлении, чтобы придать импульс строительству Экономического пояса "Шелкового пути", отметил заместитель гендиректора синьцзянской международной логистической компании "Синьте" Нань Цзюнь, слова которого приводятся в сообщении.

Транскаспийский международный транспортный маршрут пролегает из Китая, через Казахстан, Азербайджан, Грузию и далее через Турцию или Украину - в Европу.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Китайские ученые создали первый в мире атлас клеток млекопитающих
Китай 16:28
Китай строит крупнейший в Азии грузовой авиатерминал
Китай 15:02
Китай получил заказ на покупку 815 новых пассажирских самолетов С919
Китай 14:45
В Китае опубликованы нормативы по утилизации батарей для транспорта на новых энергоносителях
Китай 12:48
Apple построит второй в Китае центр данных
Китай 12:19
Численность китайского населения в возрасте от 60 лет достигла 241 млн человек
Китай 11:57
Центробанк КНР отменил пять нормативных документов
Китай 11:43
Море облаков над террасами Юаньян в провинции Юньнань (ФОТО)
Китай 11:11
Huawei выпустила первые в мире коммерческий чипсет и терминал 5G
Китай 10:37
Новые казахстанско-китайскиe проекты реализуются в текущем году
Бизнес 09:55
Обзор предложенных КПК поправок к конституции Китая
Китай 26 февраля 20:36
Мост Сянган-Чжухай-Аомэнь - фотохроника проекта
Китай 26 февраля 20:34
В Китае пять человек погибли из-за затопления судна
Китай 26 февраля 15:49
Компартия Китая предложила расширить ряды единого фронта патриотов
Китай 26 февраля 12:27
Китайские власти усилят социальную защиту пожилых людей в сельской местности
Китай 26 февраля 11:30
Китайские власти закрыли порядка 4000 пиратских сайтов
Китай 26 февраля 11:07
Китай разрешил ввоз российской пшеницы из шести регионов
Китай 26 февраля 10:56
Китай, Кыргызстан и Узбекистан запускают международные маршруты автомобильных грузоперевозок
Китай 26 февраля 10:45