Узбекистан расширит список освоенных месторождений золота

27 февраля 2018 14:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане будут освоены еще 22 месторождения золота в рамках Госпрограммы по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017-2021 годах, утвержденной постановлением главы государства от 22 января.

Согласно программе, в рамках наращивания месторождений с полезными ископаемыми 25 наименований и совершенствования геолого-исследовательских работ ожидается подготовка еще 50 рудников к промышленному освоению.

Это 22 месторождения золота, три – урановых месторождения, два рудника цветных металлов и другие.

Кроме того, в результате освоения 20 подземных водоемов водой будут обеспечены два города, 12 поселков и 220 сел в шести областях Узбекистана.

Узбекистан входит в десятку мировых лидеров по запасам и производству золота, урана, меди, калийных солей, фосфоритов и каолина. На территории страны открыто 1931 месторождение, в том числе 814 — строительных материалов различного назначения, 624 — пресных и минеральных подземных вод, 235 — углеводородов, 152 — металлов, 37 — горнорудного, 32 — горнохимического сырья, 30 — камнесамоцветного сырья и семь — угля и горючих сланцев.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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