Индикатор KazPrime продолжает оставаться стабильным

27 февраля 2018 14:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Значение индикатора KazPrime не изменилось относительно предыдущего торгового дня и составило 10,75 процента годовых, по результатам фиксинга на 27 февраля 2018 года, сообщает Казахстанская фондовая биржа.

Напомним, что значение индикатора не менялось на протяжении 36 дней, оставаясь на уровне 10,75 процента. Данный показатель стабильности является рекордным на протяжении периода с февраля 2017 года по февраль 2018 года.

Индикатор KazPrime отражает среднее значение по ставкам размещения денег на казахстанском рынке межбанковских депозитов сроком на три месяца при расчетной базе actual/360.

Минимальный объем котировки – 150 миллионов тенге.

На сегодня участниками соглашения о формировании индикатора KazPrime являются АО "Банк ЦентрКредит", АО "АТФБанк", АО "Казкоммерцбанк", АО "Народный сберегательный банк Казахстана", АО "Евразийский банк".

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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