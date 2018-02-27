ФРС США продолжит постепенное повышение процентной ставки

27 февраля 2018 18:00 (UTC+04:00)

Федеральная резервная система США (ФРС), выполняющая функции Центрального банка, продолжит политику постепенного повышения процентной ставки. Об этом говорится в распространенном во вторник тексте выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла на слушаниях в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса, посвященных денежно-кредитной политике и состоянию экономики страны, передает ТАСС.

"По мнению Комитета ФРС по открытому рынку [руководящий орган ФРС], дальнейшее постепенное увеличение ставки по федеральным фондам наилучшим образом способствовало бы достижению целей финансового регулятора", - отмечается в документе.

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