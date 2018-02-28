Президент Казахстана утвердил поправки в налоговое соглашение с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписали закон, предусматривающий расширение налогового сотрудничества с Азербайджаном, сообщают казахстанские СМИ.

Речь идет о законе “О ратификации протокола между правительствами Казахстана и Азербайджана о внесении изменений и дополнений в конвенцию между правительствами Казахстана и Азербайджана об избежании двойного налогообложения и предотвращения уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и на имущество от 16 сентября 1996 года”.

Как отмечается, протокол позволит развивать сотрудничество налоговых служб обоих государств путем расширения обмена информацией и применять внутреннее законодательство при обнаружении налоговых уклонений и злоупотреблении положениями конвенции.

Как ранее сообщал министр финансов Казахстана Бахыт Султанов, презентуя соответствующий законопроект в парламенте, товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном за последние 10 лет составил 3,2 миллиарда долларов. Основной статьей казахстанского экспорта является пшеница, нефтепродукты, полученные из битуминозных пород и прокат из железа. В структуре импорта преобладают сахар, лесные орехи. Инвестиции из Азербайджана в Казахстан за последние 10 лет составили 168,7 миллиона долларов.

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